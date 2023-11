Ralph Peters/imago images Solidarität mit Rojava: Demonstration gegen Angriffe der türkischen Armee auf Nordostsyrien (Köln, 19.10.2019)

Der Verein der Eltern aus Kurdistan in Deutschland »Yekmal« besteht seit 30 Jahren. Was ist das Anliegen?

Als unser Verein 1993 in Berlin gegründet wurde, boten wir Beratung an, unterstützten bei bürokratischen Angelegenheiten. Aktuell haben wir mehr als 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; zwei bilinguale Kitas, in kurdischer und deutscher Sprache, Familienzentren, Beratungsstellen und bieten ambulante Hilfe zur Erziehung. Wir wollen Kinder und Jugendliche in ihrer Identität positiv stärken. Es gibt die »Yekmal-Akademie für Sprache, Bildung und Forschung« und die Antidiskriminierungsstelle »Centrum für intersektionale Diversität«. Zentral ist für uns die gleichberechtigte gesellschaftliche Partizipation von Familien mit Migrations- und Fluchtgeschichte, vor allem mit Blick auf kurdische Migrantinnen und Migranten. Bisher wurden diese mit Sozial- und Bildungsangeboten in ihrer Sprache kaum berücksichtigt.

Werden Ihnen als kurdischem Verein Steine in den Weg gelegt?

Unsere Identität scheint weitgehend unbekannt: Kurdische Eltern aus der Türkei sprechen türkisch; die aus dem Irak und aus Rojava, der autonomen Selbstverwaltung in Nordostsyrien, arabisch, die aus dem Iran persisch. Wir alle sprechen aber kurdisch, haben unsere kurdische Kultur. Schreiben wir an Ämter und Schulen hier in Deutschland, will man das oft nicht wahrhaben. Ein Schulleiter meinte, ich solle besser nicht sagen, dass ich vom Verein der Eltern aus Kurdistan bin. Würden türkische Eltern das hören, könne das zu Konflikten führen. In anderen Ländern ist unsere Sprache verboten. In der Türkei wurden deshalb kurdischsprachige Menschen unterdrückt, des Terrorismus bezichtigt, eingesperrt oder ermordet, ihre Einrichtungen geschlossen. Leider lässt man uns auch in Deutschland oft spüren, dass wir wenig willkommen sind.

Können Sie dafür ein Beispiel nennen?

Als Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) kürzlich zur Deutschen Islamkonferenz lud, waren kurdische Moscheen nicht eingeladen. Türken in Deutschland wollten es nicht und man kam ihrem Wunsch nach. Als wir Spenden für Erdbebenopfer in der Türkei und Rojava sammelten, machte ein Türke seinen Einfluss geltend, woraufhin eine Organisation sich prompt zurückzog; Anträge zur Finanzierung unserer Projekte wurden abgelehnt, etc. Der antikurdische Rassismus und die Diskriminierung gegen uns müssen Thema werden. Daran will kein Mensch rühren.

Wie werten Sie es, dass Kanzler Olaf Scholz und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beim Staatsbesuch Erdoğans die ständig andauernden Angriffe der türkischen Armee auf Rojava nicht öffentlich thematisierten?

Deutsche Politiker könnten sich dazu positionieren; nicht nur beim Erdoğan-Besuch. Es fragt sich, weshalb die türkische Armee immer wieder völkerrechtswidrige Angriffe auf Nordostsyrien durchführen kann – und alle schweigen dazu, als wäre gar nichts passiert. Man verkauft Waffen an die Türkei und die Rechte unseres Volkes offenbar gleich mit. In Deutschland leben etwa eine Million Kurdinnen und Kurden. Es wird aber so getan, als existierten wir nicht.

Was erwarten Sie von der als feministisch propagierten Außenpolitik der Außenministerin Annalena Baerbock?

Als sie im Juli 2022 beim Treffen mit ihrem damaligen türkischen Amtskollegen Mevlüt Çavuşoğlu die Angriffe der Türkei auf Nordostsyrien deutlich verurteilte, waren wir froh. Der aber gab sich unbeeindruckt. Es einmalig zu äußern, reicht nicht. Im politischen Austausch muss diese Position mit Nachdruck verstetigt werden. Leider vertritt aber diese Haltung kaum jemand. Man weiß genau, dass die Türkei die Menschenrechte von Oppositionellen und Kurdinnen und Kurden nicht achtet. Wir fordern, demokratische Werte wie die Meinungsfreiheit müssen universell gelten. Es geht nicht, bestimmte Völker davon auszuschließen.