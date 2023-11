Rolf Zöllner/IMAGO »Wettbewerbsideologische Konzepte«: Carl Waßmuth (Mitte) vor dem Kanzleramt

Der nächste, bitte! Nun plädiert auch das Bundeskartellamt offen für die Zerschlagung der Deutschen Bahn. »Mehr Wettbewerb auf der Schiene ist gut«, befand dessen Präsident Andreas Mundt im Interview mit der Süddeutschen Zeitung (SZ) vom Mittwoch. Die beschlossene Umstrukturierung und Schaffung einer gemeinwohlorientierten Gesellschaft für Infrastruktur innerhalb des Unternehmens könne »da nur der erste Schritt sein«. Damit propagiert nach der Monopolkommission und dem Bundesrechnungshof (BRH) die dritte Bundesbehörde mit Rang die Demontage des zumindest noch formell integrierten Staatskonzerns.

Zum 1. Januar 2024 will die Ampelregierung die »DB Infrago AG« aufs Gleis setzen, zu der die DB-Töchter Netz und Station & Service verschmolzen werden. Die Neukonstruktion soll ohne Gewinnerzielungsabsichten getrennt vom Fahrbetrieb operieren. Sämtliche Einnahmen sollen an den mit weitgehenden Kontrollbefugnissen ausgestatteten Bund fließen, um das Geld in Ertüchtigung und Ausbau der maroden Bahninfrastruktur zu investieren. Ende September hatte der DB-Aufsichtsrat die Weichen für die sogenannte Reform gestellt, die den neoliberalen Hardlinern allerdings nicht weit genug geht. Neben CDU/CSU sähen es auch Bündnis 90/Die Grünen und die FDP lieber, wenn das Netz der DB komplett entrissen und privatisiert wird, um auf dieser Basis noch mehr Konkurrenz auf die Schiene zu lotsen.

Das wäre freilich nach dem Geschmack von Kartellamtschef Mundt. »Die Bahn hat viele subtile Möglichkeiten, Wettbewerb zu verhindern«, beklagte er im SZ-Gespräch. »Das sollte man ändern.« Der Weg über die Infrago ist ein Kompromiss, mit dem die SPD ihr Gesicht als vermeintliche »Arbeiterpartei« wahren will. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) positioniert sich gegen die Herauslösung des Netzes aus dem Mutterkonzern, begrüßt aber eine stärkere »gemeinwirtschaftliche« Ausrichtung der Infrastruktursparten. Hier ist der EVG-Bundesvorsitzende Martin Burkert bereit, »den Prozess mitzugestalten«. Damit ist die Falle zugeschnappt: Tatsächlich ist es der ausdrückliche Wille der Koalition, den Wettbewerb auf der Schiene weiter zu befördern – auch oder gerade auf Grundlage eines Netzes unter quasi Bundeshoheit. Unter den Bedingungen der Infrago könnte beispielsweise auch der Fernverkehr im Ausschreibungsverfahren vergeben und so das DB-Monopol geknackt werden. Die Bahn AG wäre dann nur noch ein Nutzer von Netz und Bahnhöfen unter vielen und würde absehbar geschrumpft. Damit fiele am Ende auch ihre Privatisierung leichter.

»Zerschlagung bleibt Zerschlagung, ob mit oder ohne das Mäntelchen Gemeinwohlorientierung«, äußerte sich Carl Waßmuth vom Bündnis »Bahn für alle« am Mittwoch gegenüber junge Welt. »Offen sagt niemand, dass etwas so schlecht Funktionierendes wie die Bahn noch schlechter gemacht werden soll.« Statt dessen trete einmal mehr eine regierungsnahe Einrichtung auf den Plan, »um FDP-Programmatik zu verbreiten«. Dass Kartellamtsleiter Mundt selbst ein FDP-Parteibuch hat, passe ins Bild. Dessen Job sei es, »wettbewerbsideologische Konzepte umzusetzen«, so der Bündnissprecher. Wer sich wirklich fürs Gemeinwohl interessiere, müsse die Bahn in die Gemeinnützigkeit überführen, »damit die Privatnützigkeit für wenige Profiteure zum Schaden aller anderen endlich aufhört«.

Äußerst zweifelhaft erscheint zudem das Versprechen, die Schiene mittels Infrago zügig fit zu machen. Nach einem Beschluss des Koalitionsausschusses vom März sollen dafür bis 2027 zusätzlich 45 Milliarden Euro aus Bundesmitteln aufgebracht werden. Ähnliche Ansagen gab es in der Vergangenheit zuhauf, nie wurden sie auch nur im Ansatz realisiert. Und jetzt das: Mindestens 15 Milliarden Euro für das Vorhaben wollte Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) aus dem Klima- und Transformationfonds (KTF) schöpfen. Der ist nach dem jüngsten Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts aber gesperrt, weil Coronakredite in Höhe von 60 Milliarden Euro plötzlich nicht mehr verfügbar sind. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hält deshalb die Zusagen an die Bahn fürs erste zurück. Und die SZ unkte zuletzt, die »Bahn-Sanierung droht spektakulär zu scheitern«. Kennt man ja.