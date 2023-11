Oliver Berg/dpa

Feuerwehrleute aus Nordrhein-Westfalen protestieren seit Mittwoch in Düsseldorf gegen die Erhöhung ihres Renteneintrittsalters von 60 auf 62 Jahre. Zum Auftakt der 24-Stunden-Mahnwache zogen rund 400 Beschäftigte vor den Landtag, in dem die Anhebung der Altersgrenze am Donnerstag beraten werden soll. »Die 60 ist ja kein Geschenk, weil alle die Feuerwehr so sehr lieben«, sagte Gewerkschafterin Anja Weber, und verwies auf besondere Belastungen. Die Brandschützer kommen mit 24-Stunden-Schichten auf eine Wochenarbeitszeit von 48 Stunden. (dpa/jW)