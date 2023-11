SAUL LOEB/Pool via REUTERS Schattenboxen gegen Russland: Blinken imponiert Baerbock (Brüssel, 29.11.2023)

Die NATO will die Annäherung der Ukraine an das Bündnis mit einem neuen diplomatischen Gremium vorantreiben. Beim zweitägigen Treffen der Außenminister des Paktes in Brüssel wurde die Gründung eines NATO-Ukraine-Rats beschlossen; Bundesaußenministerin Annalena Baerbock nannte das Gremium einen »Arbeitsmotor« für die künftige Zusammenarbeit. US-Außenminister Antony Blinken sicherte Kiew – und den europäischen Verbündeten – zu, die USA würden in der Unterstützung für die Ukraine nicht nachlassen, solange diese erforderlich sei. Blinken äußerte sich zuversichtlich, dass trotz der gegenwärtigen Haushaltsauseinandersetzungen in Washington die Ukraine auch künftig Geld aus den USA bekommen werde. Baerbock sicherte weitere 11,5 Millionen Euro für einen Treuhandfonds zu, der die Annäherung zwischen Kiew und der NATO begleiten soll.

Am Rande des Treffens äußerte sich die schwedische Regierung zuversichtlich, dass die Türkei dem NATO-Beitritt des skandinavischen Landes keine weiteren Hindernisse in den Weg legen werde. Im Gegenzug hatte Schweden zugesichert, die in der Türkei als Terrorgruppe geltende Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) stärker zu bekämpfen.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg vertrat bei dem Treffen die Ansicht, Russland habe in den knapp zwei Jahren des Krieges in der Ukraine den Großteil seiner konventionellen Truppen sowie große Mengen an Militärmaterial verloren. Die Zahl der gefallenen oder verwundeten russischen Soldaten bezifferte Stoltenberg auf über 300.000; andere Schätzungen liegen eher im fünfstelligen Bereich. Stoltenberg räumte ein, dass trotz solcher Verluste der Krieg noch lange weitergehen werde; der russische Präsident Wladimir Putin sei gegenüber Verlusten des eigenen Militärs wenig sensibel, so der Generalsekretär. Zu den ukrainischen Verlusten äußerte sich Stoltenberg nicht. Ukrainische Soldaten berichteten, dass beispielsweise von einer Kompanie mit der Sollstärke von 110 Mann nach einem Monat im Kampf nur noch drei am Leben geblieben seien.