imago images/YAY Images/Montage jW Kein Ende des fossilen Zeitalters in Sicht: Die Erdölförderung ist seit 2020 wieder auf »Wachstumskurs«

Um die Klimakrise in den Griff zu bekommen, muss die Nutzung fossiler Energieträger beendet werden – je früher, desto besser. Doch die Förderung ist auf »Wachstumskurs«, wie die Internationale Energieagentur gerade mit Bezug auf Erdöl feststellte. Dass die Staaten der Welt auf der an diesem Donnerstag beginnenden UN-Klimakonferenz an diesem Trend etwas ändern werden, ist auszuschließen. Eher ist das Gegenteil zu erwarten, dass nämlich die COP 28 zu einer großen Erdölshow wird.

Gastgeber der Konferenz ist einer der größten Ölproduzenten, die Vereinigten Arabischen Emirate. Geleitet wird die COP 28 von Sultan ­Ahmed Al-Dschaber, Industrieminister des Golfstaates und gleichzeitig CEO von ADNOC, dem zwölftgrößten Ölkonzern der Welt. Al-Dschaber beteuert zwar, dass er sich bei dem Treffen in Dubai für »einen pragmatischen, realistischen und lösungsorientierten Ansatz« einbringen werde, »der transformative Fortschritte für das Klima und ein kohlenstoffarmes Wirtschaftswachstum ermöglicht«. Anfang der Woche enthüllte die BBC jedoch, dass der ­ADNOC-Chef die Klimakonferenz vor allem dafür nutzen wolle, Öldeals abzuschließen. Unterlagen, die dem britischen Sender zugespielt wurden, zeigen, dass Al-Dschaber in dieser Sache unter anderem Treffen mit Vertretern aus Deutschland, ­China, Ägypten und Kolumbien plant.

Der COP-Präsident wird während der zweiwöchigen Klimaverhandlungen von der weltgrößten Consultingfirma McKinsey beraten. Wie AFP am Mittwoch unter Berufung auf vertrauliche Dokumente berichtete, hat McKinsey hinter verschlossenen Türen Szenarien für die künftige Energieversorgung vorgelegt, die den erklärten Zielen der Konferenz widersprechen. Ein weiteres Beispiel für die Absurdität der COP 28 zeigt ein Blick auf ihre Agenda. Dort findet sich unter anderem ein Seminar zum Thema »Nachhaltiges Yachting« mit dem ehemaligen Formel-1-Piloten Nico Rosberg.

Jan Kowalzig, klimapolitischer Sprecher der NGO Oxfam, hält die jährlichen Klimakonferenzen der Vereinten Nationen dennoch für »sinnvoll«, wie er am Mittwoch gegenüber jW erklärte. Sie seien der »zentrale multilaterale Prozess, in dem die Staatengemeinschaft das gemeinsame Vorgehen in der internationalen Klimapolitik aushandelt«. Zugleich räumte Kowalzig ein, dass es für eine erfolgreiche COP 28 einer »gehörigen Portion politischen Willens« bedürfe. So müsse etwa die EU stärker auf die am meisten gefährdeten Länder zugehen, beispielsweise durch belastbare Zusagen für den neuen Fonds zur Bewältigung von Klimafolgeschäden im globalen Süden.

Der gerade erschienene Jahresbericht des UN-Umweltprogramms UNEP unterstreicht die Dringlichkeit von Fortschritten. Selbst wenn die aktuellen Zusagen sämtlicher Staaten ausnahmslos umgesetzt würden, steuerte die Erde auf eine Erwärmung von 2,5 Grad Celsius bis zum Jahr 2100 zu. Nehme man nur die tatsächlichen Anstrengungen, sei mit einer Erwärmung um drei Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu rechnen. Vereinbart wurde 2015 in Paris, die Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen.

UNEP-Chefin Inger Andersen sieht die »grundlegende Verantwortung« für die Klimakatastrophe bei den G20-Staaten. Schließlich verursachten die 20 führenden Industrie- und Schwellenländer 76 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen.