IMAGO/Jan Huebner Mit Warnweste und Maske im Block: Polizeigewalt als Dauerproblem in den Stadien – Spieltag für Spieltag

Sie befassen sich seit Jahren wissenschaftlich mit Fankultur. Wie erleben Sie als Fanforscher die jüngsten Kontroversen um Polizeieinsätze in hiesigen Arenen?

Vorweg dies: Im Kern geht es beim Profifußball hierzulande um Deutungshoheit. Einerseits haben wir die Deutsche Fußballiga, DFL, und den Deutschen Fußballbund, DFB, besonders den Kontrollausschuss des DFB. Letzterer straft und überwacht. Man könnte sagen, DFL und DFB stehen für die Kommerzseite – als Vermarkter des Fußballsports. Andererseits treten aktive Fans in die Arena, teils als Protestbewegung.

Wie äußert sich das?

Hinter der Rangelei um die Deutungshoheit steckt eigentlich die Frage, wem gehört der Fußball? Bei den Fans herrscht die etwas romantische Vorstellung vor, gewissermaßen die wahren Werte des Fußballsports zu vertreten, zu verteidigen. Gegen das große Business, gegen den Einfluss von Investoren. Mehr noch, zwischen den beiden Seiten schwelt seit langem ein Machtkampf, der sich regelmäßig neu entzündet, symbolisch an der Debatte um den Einsatz von Pyrotechnik im Stadion. Beide Seite demonstrieren ihre Macht, die einen, indem sie beispielsweise im Rahmen aufwendiger Choreographien Pyrotechnik zünden, die anderen, indem sie Geldstrafen dafür verhängen.

Die Sicherheitslage in den Stadien wird seitens der Landesinnenministerien landauf, landab auf meine Nachfragen hin als gut beziehungsweise nicht nennenswert verändert beschrieben. Wie schätzen Sie die Lage ein?

Die Sicherheitskonzepte von DFB und DFL vor allem in Zusammenarbeit mit den Fanprojekten der einzelnen Vereine sind eine Erfolgsgeschichte der Gewaltprävention. Auffällig ist: Die jüngsten Polizeieinsätze am Millerntor beim FC St. Pauli und die Ereignisse drumherum oder die Einsätze am vergangenen Samstag im Frankfurter Waldstadion passen nicht in die Zeit. Nun mehren sich aber die Zeichen, dass sich da möglicherweise ein neuer Trend abzeichnet. Es ist kein Zufall, wenn im Grunde Spieltag für Spieltag Fans und Polizei aneinandergeraten.

Was halten Sie von der These, nach der vermehrte Übergriffe von Einsatzkräften mit der Europameisterschaft 2024 in Deutschland im Zusammenhang stehen? Das Stadion als Übungsfeld und Aufmarschgebiet?

Das ist noch spekulativ. Es sind bislang meiner Kenntnis nach keine diesbezüglichen Einsatzbefehle oder dergleichen bekanntgeworden. Aber die aktuellen Vorfälle, über die wir sprechen, können als erste Indizien für eine solche These gesehen werden. Die kommenden Spieltage werden darüber wohl weiteren Aufschluss geben.

Und in dem von Ihnen beschriebenen Machtkampf wird verbal munter aufgerüstet …

Richtig, der Konflikt ist auch eine Frage der Kommunikation. Wenn beispielsweise die Frankfurter Polizei in einer ersten X-Nachricht davon spricht, dass der Einsatzgrund Auseinandersetzungen rivalisierender Fans waren und dies Stunden später revidieren muss, heizt das die Stimmung zwischen Fans und Polizei weiter an. Kurz, wenn ich als Behörde eine solche Info raushaue, muss die stimmen. Die Polizei hat sich damit auch ins Abseits manövriert. Zumal die Folge eine Solidarisierungswelle bei den aktiven Fans ist. Vereinsübergreifend, wohlgemerkt.

Was braucht es, um – auch rhetorisch – zu deeskalieren?

Unter anderem eine neutrale Ermittlungsinstanz. Die nun eingerichtete Sonderkommission der Frankfurter Polizei dürfte vermutlich lediglich ein Interesse daran haben, ihre eigene Sicht der Ereignisse im Waldstadion zu legitimieren. Wie auch die Fans über ihre Fanhilfe versuchen dürften, ihre Interpretation stark zu machen. Damit würden sich die Fronten noch mal verhärten auf Kosten einer wirklichen Aufklärung, um die es jetzt aber gehen müsste.

Übrigens, in einer Studie ist belegt worden, dass Fußballfans überproportional oft mit Polizeigewalt konfrontiert sind. Dazu passt auch das gepflegte Narrativ der per se gewalttätigen Fans, denen es ohnehin an Lobby fehlt. Und, das Problem in den Stadien ist nicht Gewalt unter Fans, die tendiert gegen null. Wenn ich von einem Machtkampf spreche, dann meine ich auch den zwischen Polizei und Fans.

Haben Sie Lösungsvorschläge?

Um nochmals auf die Situation im Waldstadion zu kommen. 100 und mehr verletzte Stadionbesucher stehen doch in keinem Verhältnis, wenn der eigentliche Auslöser des Polizeieinsatzes ein Clinch zwischen einem Ordner und einem Fan war, der offenbar keine Eintrittskarte vorzeigen konnte. Ein fürwahr völlig banaler Anlass für diese schlimme Eskalation. Aus meiner Sicht sollte die Polizei und deren Einsatzleitung einen defensiven Kurs fahren. Sich stärker zurückziehen, unsichtbar im Hintergrund verweilen. Nur so dürfte sich die Lage wieder entspannen, vielleicht befrieden lassen.