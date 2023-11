Der Streit um die Rückgabe von Kunstschätzen aus dem British Museum an Griechenland hat einen di­plomatischen Eklat ausgelöst. Der britische Premierminister Rishi Sunak sagte kurzfristig ein Treffen mit seinem griechischen Amtskollegen Kyriakos Mitsotakis in London ab, das für Dienstag mittag vorgesehen war. Das britische Kabinettsmitglied Mark Haper bestätigte indirekt, dass der Kulturstreit der Grund war. Mitsotakis reagierte empört. Er sei verärgert über die Absage, die nur wenige Stunden vor dem geplanten Termin erfolgt sei, teilte er am Montag abend mit. Zuvor hatte Mitsotakis erneut mit Nachdruck gefordert, London solle die Friesteile des Parthenon-Tempels auf der Athener Akropolis zurückgeben. Der Streit um den Besitz der Altertümer währt seit Jahrzehnten. Der Parthenon-Tempel auf der Akropolis ist eines der berühmtesten noch existierenden Baudenkmäler des antiken Griechenlands. (dpa/jW)