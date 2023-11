Aufschneider des Tages: Pedro Sánchez

fotobpb Typisch Sozialdemokrat: Pedro Sánchez beim Besuch im Kibbuz Beeri (23.11.2023)

Business as usual in Spanien trotz Aufschneiderei auf höchstem Niveau: Ministerpräsident Pedro Sánchez spielte letzte Woche den Diplomaten auf Friedensmission. Öffentlich bekannt wurde, dass er Jerusalem und Rafah besuchte und sich dabei mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu sowie dem Premierminister der Palästinensischen Nationalbehörde Mahmud Abbas traf. Während des Besuchs sprach er davon, dass es an der Zeit sei, »den Staat Palästina endlich anzuerkennen«. Vor den Journalisten sagte er zu Netanjahu, dass »die wahllose Tötung unschuldiger Zivilisten, darunter Tausende von Jungen und Mädchen, völlig inakzeptabel« sei. Der israelische Außenminister rügte daraufhin Spaniens Botschafterin, Sánchez würde »den Terrorismus unterstützen«. Außenminister José Manuel Albares erklärte, die Anschuldigungen seien »völlig falsch, fehl am Platz und inakzeptabel«, und ließ seinerseits die israelische Botschafterin antreten.

Zunächst nicht öffentlich betont wurde, dass Sánchez währenddessen auch Waffendeals mit Israel schmiedete. Das deckte am Montag die Tageszeitung El Salto auf. Die spanische Armee kauft zunächst über 1.600 »Spike«-LR2-Raketen im Wert von knapp 290 Millionen Euro vom Unternehmen Pap Tecnos. Eine Waffe, die »im Kampf« in Gaza hinlänglich erprobt wurde. Der Deal wurde vor einem Jahr abgesprochen, musste jedoch noch abgeschlossen werden. Über die Konsequenzen dieser Käufe verlor Sánchez kein Wort.

Und Spanien kauft nicht zum ersten Mal Rüstungsgüter von Israel. Bereits 2016 hatte das Land 3.200 »Spike«-Raketen erworben. Trotz extremer Menschenrechtsverletzungen im Gazastreifen laufen die Geschäfte weiter, auch mit Ländern, von denen Israel kritisiert wird – wie eben Spanien. In Sachen Russland sieht es mit Handel und Krieg da anders aus. Nach dem Motto: Wir wissen, wer unsere Hurensöhne sind.