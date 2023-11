Juan Carlos Hernandez/IMAGO Die US-Armee will in Venezuela niemand in der Nähe haben: Marsch für das Referendum in Carabobo (21.11.2023)

Der Konflikt zwischen Venezuela und Guyana um das ölreiche Grenzgebiet Essequibo droht zu eskalieren. Wenige Tage vor dem von Caracas für kommenden Sonntag angekündigten Referendum über die Zukunft der umstrittenen Region ist eine militärische Auseinandersetzung zwischen den Nachbarländern nicht mehr auszuschließen. Beteiligt daran sind auch die US-Regierung und der texanische Konzern Exxon Mobil. Der Energieriese will die bereits seit 2008 laufende Ausbeutung der riesigen Öl- und Gasvorkommen in dem knapp 160.000 Quadratkilometer großen Terrain westlich des Flusses Essequibo und den dazu gehörenden Hoheitsgewässern ausweiten.

Wie Guyanas Vizepräsident Bharrat Jagdeo am vergangenen Donnerstag auf einer Pressekonferenz mitteilte, sollen in dieser Woche die ersten »zwei Teams des US-Verteidigungsministeriums« in der knapp 800.000 Einwohner zählenden Kooperativen Republik Guyana eintreffen. Weitere Militärs werden im Dezember erwartet, sagte er. Mit ihnen solle unter anderem die Möglichkeit von »Operationsbasen mit ausländischer Beteiligung« im Essequibo geprüft werden. Die Regierung Venezuelas verurteilte die Ankündigung als »Einladung an das US-Südkommando« (Southcom), eine Militärbasis in dem Gebiet einzurichten. Dies sei eine Provokation, die nicht dazu beitrage, den Konflikt zu lösen, erklärte Verteidigungsminister Vladimir Padrino. Er erinnerte an den Vorschlag von Präsident Nicolás Maduro, statt dessen durch einen respektvollen Dialog und Diplomatie »zu einer für beide Seiten zufriedenstellenden Einigung zu kommen«. Bereits Anfang November hatte der venezolanische Außenminister Yván Gil Guyanas Präsident Irfaan Ali davor gewarnt, sich mit »der aggressivsten Militärmacht in der Geschichte der Menschheit« zu verbünden. Außenminister Hugh Todd bestritt daraufhin, dass seine Regierung den USA die Erlaubnis erteilen wolle, einen Militärstützpunkt zu errichten, und bezeichnete entsprechende Meldungen als Falschinformationen.

Mit dem Anmarsch der US-Militärs verschärft sich der Konflikt. Am Montag berichtete der staatliche venezolanische Fernsehsender VTV, dass die Bolivarischen Nationalen Streitkräfte auf der Insel Anacoco mit Bauarbeiten begonnen haben, um sich an der De-facto-Grenze zu Guyana zu etablieren. Die in dem umstrittenen Gebiet gelegene Insel ist durch eine von Caracas nicht anerkannte Grenzziehung zwischen beiden Ländern aufgeteilt. Die gesamte Insel steht jedoch als Teil des Bundesstaats Bolívar praktisch unter venezolanischer Verwaltung. Nach offizieller Darstellung sind der Bau einer Schule, eines medizinischen Versorgungszentrums und eines Übungsplatzes Teil der »Operation Roraima 2023«, deren Auftrag es sei, Strukturen zu zerstören, die für den illegalen Bergbau und andere kriminelle Aktivitäten genutzt werden.

Faktisch führt die Reaktion auf die befürchtete Stationierung von US-Truppen zu weiteren Spannungen. »Wir können nicht zulassen, dass diebische Piraten unser Territorium stehlen«, zitierte der staatliche Radiosender YVKE Mundial am Sonntag Jorge Rodríguez, den Präsidenten der Nationalversammlung. Das Parlament hatte rund 20,6 Millionen Abstimmungsberechtigte für den 3. Dezember zu einem Referendum aufgerufen, bei dem sie unter anderem um Zustimmung zur Gründung eines neuen Bundesstaates »Guayana Esequiba«, der Verleihung der venezolanischen Staatsbürgerschaft an die Bevölkerung dieses Gebiets und dessen beschleunigte Aufnahme in die venezolanischen Sozialprogramme gebeten werden. Die militärische Aufrüstung in der Region deutet allerdings darauf hin, dass beide Seiten nicht damit rechnen, dass der Territorialstreit durch die rechtlich nicht bindende Abstimmung beigelegt werden kann.

Mittlerweile hat sich die Regierung der Karibikinsel Dominica als Vermittlerin angeboten. »Wir sind mit beiden Ländern in Kontakt«, erklärte Premierminister Roosevelt Skerrit laut einer Meldung des Portals Dominica News Online. Die venezolanische Regierung habe ein Referendum beschlossen, »und das ist ihr gutes Recht«, sagte er. »Wir glauben an die territoriale Souveränität aller Länder und wollen nicht, dass es in dieser Angelegenheit Konflikte zwischen Guyana und Venezuela gibt«, fügte Skerrit kritisch in Richtung Caracas hinzu. Er bot an, »jeden Dialog und jede Lösung für die seit langem bestehenden Differenzen zu unterstützen«.