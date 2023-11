AP Photo/Virginia Mayo NATO-Chef Jens Stoltenberg (M.) wollte ursprünglich den Beitritt Schwedens feiern

Der immer noch nicht beendete Streit um den NATO-Beitritt Schwedens hat den Beginn des NATO-Außenministertreffens am Dienstag überschattet. Er »erwarte«, dass Ankara seine Zusage vom NATO-Gipfel Mitte Juli in Vilnius einhalte und Schwedens Aufnahme endlich ratifiziere, erklärte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Dienstag vor Beginn der Zusammenkunft. Seit Monaten war geplant, den Beitritt auf dem Außenministertreffen offiziell feiern zu können. Nun aber steckt die Ratifizierung immer noch in einem türkischen Parlamentsausschuss fest. Stoltenberg führte am Dienstag eigens Vorabgespräche mit den Außenministern der Türkei, Hakan Fidan, und Schwedens, Tobias Billström. Ungarn hat ebenfalls noch nicht ratifiziert, will das aber noch vor der Türkei tun.

Schwerpunkt der Außenministergespräche war zunächst der Ukraine-Krieg. Stoltenberg drang mit Blick auf wachsende Widerstände sowohl in den USA als auch in einigen Staaten der EU darauf, bei den Waffenlieferungen an die ukrainischen Streitkräfte »Kurs zu halten«. Zudem besprachen die Außenminister den kommenden NATO-Jubiläumsgipfel im Juli 2024 in Washington: Die NATO wird 75, weigert sich aber weiter hartnäckig, in Rente zu gehen. Diskutiert werden sollte außerdem über den Krieg zwischen Israel und der Hamas; US-Außenminister Antony Blinken wird nach dem Brüsseler Treffen zu Gesprächen nach Israel weiterreisen. Zwischenstation legte er zuvor in Skopje ein, um dort am OSZE-Ministerrat teilzunehmen. Zu diesem wird auch Russlands Außenminister Sergej Lawrow erwartet. Die Ukraine und die baltischen Staaten wollen das Treffen deshalb boykottieren.

Am Mittwoch wird schließlich der ukrainische Außenminister Dmitro Kuleba in Brüssel erwartet – zum ersten Treffen des NATO-Ukraine-Rats auf Außenministerebene. Das Gremium, das vorläufig die NATO-Beitrittsperspektive der Ukraine verkörpern soll, ohne eine feste Beitrittszusage zu implizieren, war zuvor auf den Ebenen der Staats- und Regierungschefs und der Verteidigungsminister zusammengetroffen. Stoltenberg dämpfte bereits vor der Zusammenkunft Spekulationen über eine ukrainische NATO-Mitgliedschaft – und wies darauf hin, dass »inmitten eines Krieges« ein Beitritt ohnehin nicht möglich sei. Entscheidungen würden erst »zu einem späteren Zeitpunkt« getroffen.