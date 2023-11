Nicholas Pfosi/REUTERS

Nach den Schüssen auf drei palästinensischstämmige Studenten im US-Bundesstaat Vermont ist ein Verdächtiger am Sonntag nachmittag (Ortszeit) festgenommen und wegen dreifachen Mordversuchs angeklagt worden. Die drei 20jährigen Studenten trugen Kufijas, als sie Samstag abend in Burlington niedergeschossen wurden. An der Brown-Universität in Providence, wo eines der Opfer studiert, versammelten sich am Montag abend Dutzende, um gegen Gewalt gegen Palästinenser und Investitionen der Uni in Israel zu protestieren (Bild). (AFP/jW)