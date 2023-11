Hannes P. Albert/dpa »Berlin braucht Bildung«: In der Hauptstadt demonstrierten am Dienstag rund 6.000 Menschen

Lehrer, Erzieher, Sozialarbeiter, Hochschullehrer und studentische Hilfskräfte: Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes der Länder haben am Dienstag bundesweit rund 20.000 Beschäftigte im Bildungsbereich die Arbeit niedergelegt. Das teilte die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) mit, die zu dem Ausstand aufgerufen hatte. Allein in Leipzig beteiligten sich laut GEW rund 7.000 Beschäftigte an dem Warnstreik. In Berlin waren es demnach 6.000 Streikende, auch in anderen Städten wie Hamburg und Karlsruhe legten Tausende die Arbeit nieder.

Auf der Kundgebung in Berlin sagte GEW-Chefin Maike Finnern, die Pädagogen litten »unter dem enormen Fachkräftemangel«, aber auch unter der Inflation. »Die Gehälter müssen jetzt spürbar steigen«, forderte Finnern. Von den »Arbeitgebern« brauche es jetzt ein »ordentliches Angebot«.

Der Personalmangel macht sich laut einer am Dienstag veröffentlichten Studie der Bertelsmann-Stiftung besonders in den Kindertagesstätten bemerkbar. Demnach fehlen trotz des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz bundesweit rund 430.000 Kitaplätze. Die Situation sei inzwischen »untragbar«, heißt es in der Studie, die von einer »Kitakrise« spricht. Als Reaktion auf die Veröffentlichung forderte Verdi einen »Kitagipfel beim Bundeskanzler«.

Um den Personalmangel zu bekämpfen, müssen nach Ansicht der Gewerkschaften die Arbeitsbedingungen drastisch verbessert werden. Deshalb fordern sie für die bundesweit rund 1,1 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Außerdem soll es nach dem Willen der Gewerkschaften einen Tarifvertrag für alle studentischen Beschäftigten geben. Die Tariflaufzeit soll zwölf Monate betragen. Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) hatte in der zweiten Verhandlungsrunde Anfang November kein Angebot vorgelegt. Die dritte Verhandlungsrunde findet am 7. und 8. Dezember in Potsdam statt.