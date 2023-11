Stuttgart. Nach den gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Eintracht-Frankfurt-Fans beim Bundesligaheimspiel am Samstag gegen den VfB Stuttgart haben Stuttgarter Ultragruppen die Darstellung der Ereignisse durch die Polizei kritisiert. Diese hatte zunächst auf Social Media von einem Konflikt zwischen Fangruppierungen gesprochen. In einer gemeinsamen Stellungnahme vom Montag erklärten »Commando Cannstatt«, »Schwabensturm«, »Schwaben Kompanie«, »Crew 36« und »Südbande«, dass man »den gesamten Spieltag über keinerlei Auseinandersetzungen zwischen VfB- und SGE-Fans mitbekommen« habe. Falschmeldungen wie diese, die die Frankfurter Polizei am Sonntag eingestand, würden bewusst gestreut, um Einsätze zu rechtfertigen und »Kommunikationshoheit« zu erlangen. Polizeimitteilungen seien »keine objektiven Informationsquellen, sondern tendenziös verfälschte Schilderungen einer Konfliktpartei«. (jW)