Düsseldorf. Der am Samstag abend nach dem Bundesligaspiel zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach verletzte Gladbach-Fan ist außer Lebensgefahr. Dies bestätigte die Staatsanwaltschaft Dortmund der dpa am Montag. Der Fan war mit einer kleinen Gruppe von fünf Personen auf drei BVB-Anhängern getroffen und nach einem Faustschlag zu Boden gegangen. Dabei zog er sich lebensgefährliche Kopfverletzungen zu. Der Beschuldigte wurde kurz danach festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. (dpa/jW)