Jon Nazca/REUTERS Unter dem Jubel der Tifosi: Das italienische Davis-Cup-Team feiert seinen Sieg (Málaga, 26.11.2023)

Als die Investmentgruppe Kosmos vor fünf Jahren für drei Milliarden Dollar den Davis Cup übernahm, jenen seit 1900 ausgetragenen Nationenwettbewerb im Herrentennis, befürchteten viele eine Verschlimmbesserung des Formats – die dann auch kam. Statt wie früher Länderspiele mit Heimrecht an mehreren Tagen auszutragen, was nicht nur das eigene Publikum entzückte, sondern sogar die Wahl von Belag und Bällen einschloss – legendär, wie Schweden sich im Halbfinale 1993 gegen die BRD verzockte, indem man Sand und langsame Bälle wählte –, kreierte Kosmos ein künstliches Finalturnier mit acht Mannschaften an neutralem Ort mit dicht gedrängten Matches. Fans und Spieler rebellierten, der Tennisweltverband holte sich Anfang des Jahres das Turnier zurück, behielt aber das ungeliebte Format der Davis Cup Final 8 bei.

Diese wurden zwischen vergangenem Dienstag und Sonntag im spanischen Málaga ausgetragen – allerdings ohne die Spanier, die in der Vorrunde ausgeschieden waren. Eigentlich hätte man bei den milden 20 Grad Celcius auch draußen spielen können, aber man entschied sich für Lichtshow und Halle. Sportlich wenigstens herrschte von Tag eins an Hochspannung: Würden die Kanadier ihren Sieg vom letzten Jahr auch mit einem Félix Auger-Aliassime verteidigen können, der nicht mehr in Bestform ist? Wer würde im Durchschnitt die besten Spieler aufbieten, da ja jedes Länderspiel aus zwei Einzel- und einem Doppelmatch bestand? Welche Rolle würden Weltklassedoppelspieler wie Wesley Koolhof spielen? Und würde Novak Đjoković mit dem Willen, eine der besten Saisons seiner Karriere mit einem Davis-Cup-Sieg zu krönen (es wäre sein zweiter nach 2010) das serbische Team durchs Turnier tragen?

Gleich am vergangenen Dienstag bewahrheiteten sich dann zwei eherne Davis-Cup-Gesetze: Durch den Ausfall der finnischen Spitzenspieler mussten es im Duell mit Kanada die Männer aus der zweiten Reihe richten, und sie taten es glänzend. Etwa ein gewisser Otto Virtanen, der die kanadischen Vertreter ohne Auger-Aliassime erst im Einzel und dann im Doppel, das nur beim Davis Cup diese Schlüsselfunktion hat, vor freudetrunkenen finnischen Fans nassmachte.

Am Mittwoch sah man die bisher hochklassigste Partie, als Tschechien auf Australien traf: Jiří Lehečka hatte nach dem gewonnenen Einzel von Tomáš Macháč den Halbfinaleinzug schon auf dem Schläger, als er gegen Alex de Minaur bei 6:4, 5:4 zum Matchgewinn servierte. Doch er musste in den dritten Satz, in dem er die Nummer zwölf der Weltrangliste trotz seiner schieren Kraft nicht niederringen konnte. Auch das folgende Doppel entschieden die Känguruhs für sich.

Feierbiestig ging es schließlich am Donnerstag zu, die niederländischen und italienischen Fans schenkten sich nichts, und die Einzelspieler Botic van de Zandschulp und Matteo Arnaldi taten es ihnen nach. Team Oranje holte sich den Vorsprung, Italien schickte daraufhin sein Schwergewicht Jannik Sinner gegen Tallon Griekspoor ins Rennen, und der fertigte, von den Tifosi getragen, den Niederländer in zwei Sätzen ab. Gleichstand. Sinner und Griekspoor sahen sich gleich im Doppel wieder, verstärkt um Lorenzo Sonego bzw. Wesley Koolhof, es setzte die nächste Zwei-Satz-Klatsche, Italien war weiter! Vergleichsweise nüchtern ließ sich die anschließende Partie Serbien gegen Großbritannien an (2:0).

Im ersten Halbfinale am Freitag trafen die finnischen Underdogs auf Vorjahresfinalist Australien. Auch hier gab es eine 0:2-Abfuhr, das Doppel konnte ausfallen, nachdem ein überzeugender Alex de Minaur den Finnen-Rückkehrer Emil Ruusuvuori sehenswert abfertigte. Besonders ein spektakulärer Überkopfball des Australiers kurz vor Schluss bleibt im Gedächtnis. Am Sonnabend dann schon das vorgezogene Finale, Italien gegen Serbien. Lorenzo Musetti lieferte sich mit Miomir Kecmanović das beste Match dieser gesamten Final 8 – bis der Italiener wegen Beinproblemen das Spiel abschreiben musste. Probleme ganz anderer Art hatte Novak Đjoković, der einen seiner seltenen schlechten Tage erwischte, anschließend gegen Jannik Sinner (2:6, 6:2, 5:7). Italien stand wegen des ebenfalls gewonnenen Doppels im Finale.

Als der Davis-Cup-Marathon am Sonntag beendet und man ob des ganzen epischen Grundlinientennis schon etwas müde geworden war, stand fest: Verdienter Davis-Cup-Sieger ist Italien, Arnaldi hatte Alexei Popyrin düpiert, Sinner den chancenlosen de Minaur deklassiert (2:6, 0:6), die Australier waren gebrochen. Ja, Tennis kann Nationalmannschaft. Blaskapelle und Tifosi in der Halle tun dem Sport wirklich gut. Aber bitte nicht mehr an sechs vollgepackten Tagen!