IMAGO/ZUMA Wire Das Treibhausgas nicht in die Atmosphäre entlassen. Pilotprojekt zur CO₂-Speicherung in Kalifornien

Ungeachtet der Frage, ob das Ziel unter den obwaltenden Umständen realistisch scheint, ist die Maßgabe angesichts der voranschreitenden Erderwärmung auch hierzulande klar: Bis 2045 soll Deutschland »klimaneutral« werden. Und das heißt, der Ausstoß von Kohlenstoffdioxid (CO2) muss reduziert werden. Doch mittlerweile gilt nicht mehr nur die Verringerung der Kohlendioxidemissionen als unbedingt zu ergreifende Maßnahme, sondern auch das Vorhaben, das Treibhausgas unterirdisch zu lagern. Die Methode heißt CCS – Carbon dioxide capture and storage, also Kohlendioxidabscheidung und -speicherung. Das in industriellen Prozessen entstehende CO2 soll eingefangen und anschließend eingelagert werden.

Der Weltklimarat der Vereinten Nationen vertritt die Auffassung, dass das vereinbarte 1,5-Grad-Ziel ohne dieses Verfahren nicht mehr zu erreichen ist. In der Bundesrepublik wurde CCS 2012 von der damaligen »schwarz-gelben« Regierung de facto verboten. Bedenken äußerten die Gesetzgeber aufgrund möglicher Lecks, künstlicher Erdbeben und einer Verunreinigung des Grundwassers. Inzwischen stuft die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe diese Risiken allerdings als gering ein. Die amtierende Regierung hat in einem 2022 veröffentlichten Bericht die Notwendigkeit der CCS-Technik für die Industrie betont, um die vollständige Treibhausgasneutralität bis 2045 zu erreichen. Jüngst haben sich auch Bündnis 90/Die Grünen, lange Gegner dieser Methode, auf ihrem Parteitag in Karlsruhe dafür ausgesprochen. Doch weiterhin bestehen Zweifel an dieser Technologie, die nicht zuletzt von Umweltverbänden geäußert werden. Grundsätzlich gelte, dass der Fokus beim Klimaschutz darauf liegen müsse, den Ausstoß von Kohlendioxid zu senken. Davon dürfe die CO2-Speicherung nicht ablenken, heißt es oft.

Das Prinzip, das der Abscheidung und Speicherung zugrunde liegt, ist einfach. Zumeist wird davon ausgegangen, dass Kohlendioxid aus Abgasen großer Industrieanlagen oder Kraftwerke gefiltert wird. Zur Einlagerung sollen sich genau jene Orte eignen, aus denen zuvor fossile Träger von Energie gefördert wurden – nunmehr erschöpfte Lagerstätten von Öl und Gas. Da dort die Gase Jahrmillionen lang nicht ausgetreten sind, gelten diese Orte als sichere Speicherstätten. Und je tiefer die Speicher in der Erde liegen, desto wirksamer kann Kohlendioxid gelagert werden, denn der Tiefendruck verkleinert das Volumen des Treibhausgases erheblich.

Das CCS-Verfahren hat seinen Ursprung in der Tertiärförderung von Öl (Enhanced Oil Recovery), die seit den 1970er Jahren in den USA praktiziert wird. Dabei wird unter anderem CO2 eingepresst, um die jeweilige Lagerstätte auszuquetschen. Bisher soll fast eine Milliarde Tonnen Kohlendioxid verpresst worden sein. Die technischen Voraussetzungen für CCS sind also gut bekannt, die Interessenlage gewisser Industrien auch. Weniger bekannt sind die Probleme und Schwierigkeiten, die mit CCS verbunden sind. Für den Vorgang sind drei Schritte notwendig: Abscheidung, Transport, Injektion. Welche Verfahren und Technologien zur Abscheidung von CO2 genutzt werden, hängt maßgeblich von seiner Quelle und seiner jeweiligen Konzentration ab. Für die Abscheidung aus der Atmosphäre werden andere Technologien benötigt als beispielsweise für die von CO2, das in Biogasanlagen, anderen Kraftwerken oder in Industrieprozessen entsteht.

Die Standorte, an denen das Treibhausgas anfällt, liegen oft weit von den potentiellen geologischen Speichern entfernt. Mögliche Transportmittel sind Bahn, Schiff und Lkw, bevorzugt wird aber aus wirtschaftlichen und logistischen Gründen der Transport über Rohrleitungen. In den USA existiert im Zusammenhang mit der erwähnten Tertiärförderung ein CO2-Pipelinenetz von mehreren tausend Kilometern Länge. Zum Transport muss das CO2 trocken sein. In feuchter Umgebung und bei hohem Druck bildet es Kohlensäure, die stark korrosiv wirkt. Falls dadurch Lochfraß eintritt und Gas aus dem Leck entweicht, kann durch die starke Abkühlung Kaltversprödung mit Verringerung der Zähigkeit des Stahls eintreten. In der Folge kann es zum Rohrbruch kommen.

Wie das Kohlendioxid dorthin kommt, wo es bleiben soll, hängt wesentlich von der jeweiligen geologischen Speicherformation ab. Betrachtet sei hier der Fall der superkritischen Verpressung in porenhaltiges Gestein. CO2 wird bei 31 Grad Celsius und 73,8 Bar superkritisch und hat dann eine Dichte von 465 Kilogramm pro Kubikmeter. In seinem superkritischen Zustand kann das Gas effizient unter Ausnutzung des verfügbaren Porenraumes gespeichert werden. Im superkritischen Zustand ist es kompressibel. Bei 100 Bar erreicht reines Kohlendioxid eine Dichte von etwa 630 Kilogramm pro Kubikmeter, die bei weiterer Drucksteigerung nur noch wenig zunimmt. Geringfügige Verunreinigungen führen indes zu einer drastischen Verringerung der Dichte. Ein Anteil von 2,75 Prozent Sauerstoff führt bei 100 Bar zu einer Dichte von 500 Kilogramm pro Kubikmeter. An die Qualität der Abscheidung, also an die Reinheit von CO2, werden mithin erhebliche Anforderungen gestellt.

Die reale geologische Struktur potentieller Speicherorte ist allerdings deutlich komplizierter. Verfechter von CCS argumentieren, dass CO2 dort gut aufgehoben sei, wo andere Gase über Jahrmillionen lagerten. Das kann eine trügerische Einschätzung sein. Die Dämpfe, ob Ethylen, Methan oder Kohlendioxid, die die Pythia, die antike Priesterin des Orakels von Delphi, in Trance versetzt haben, verlassen dort schon lange nicht mehr das Erdinnere. Mag sein, dass sich die Austrittswege durch Erdverschiebung oder Versinterung geschlossen haben oder aber alle Gase vollständig ausgetreten sind. Das kann jedenfalls auch mit verpresstem CO2 geschehen. Das wirft die Frage nach dem dichten System auf. Der Techniker hat da seine Zweifel. Im »Handbuch Dichtheit« heißt es: »Die Leckrate gibt den Grad der Dichtheit an. Absolute Dichtheit gibt es nicht. Ein Bauteil gilt als technisch dicht, wenn die Undichtheit unter einem für das Bauteil festgelegten Grenzwert bleibt.« Nun müssten die CCS-Verfechter erklären, wie sie die Löcher, die gebohrt wurden, für »immer« dicht machen wollen.