Das Genre des Comicjournalismus hat viele Facetten. Die französischen Zeitungen Libération und Le Monde diplomatique bieten regelmäßig Comiczeichnern die Gelegenheit, eine Ausgabe mit einzelnen Vignetten zu illustrieren, bei Jubiläen geschieht das auch in deutschen Blättern. Das französische Magazin La Revue dessinée bittet Künstler, Reportagen zu veritablen Comics zu machen und ist trotz eines stolzen Einzelausgabenpreises von 20 Euro damit so erfolgreich, dass es längst auch auf dem italienischen Markt erscheint.

Einige Zeichner haben sich sogar ganz dem gezeichneten Journalismus verschrieben. Philippe Squarzoni hat buchlange Reportagen über den Klimawandel, einen Auschwitz-Besuch, die Zapatistenbewegung oder Palästina geschrieben und gezeichnet. Der Kanadier Guy Delisle hat seine Erlebnisse bei Aufenthalten in Pjöngjang, Shenzhen, Burma und Jerusalem aufgezeichnet. Eher auf Erzählungen Ortsansässiger basieren die Werke Joe Saccos, die sich unter anderem mit Bosnien und wiederum mit dem Nahostkonflikt beschäftigen.

Die drei genannten sind Protagonisten ihrer Erzählungen und zeigen nicht zuletzt über ihre unterschiedlichen Stile die Subjektivität ihrer Darstellung. Der Comic »Games« des Schweizer Illustrators Patrick Oberholzer kommt objektiver daher. Oberholzer hat sich mit fünf afghanischen Geflüchteten unterhalten, die nach einer langen und gefährlichen Reise in Deutschland und der Schweiz angekommen sind. Der jüngste von ihnen ist 2019 nach Europa gekommen, die anderen 2015/16. Gemeinsam mit den vier Interviewpartnern und der einen -partnerin hat er seine ersten Zeichnungen besprochen und verfeinert. Zwischen die Episoden stellt er Infografiken, Karten und Texte, für die die Recherchegrundlagen im Anhang genannt werden.

Laut UN-Flüchtlingshilfe waren im Jahr 2022 über 100 Millionen Menschen auf der Flucht, mehr als doppelt so viele wie in den Jahren 1995 bis 2010. Die Fluchtursachen sind vielfältig: Krieg und Gewalt, Verfolgung und Diskriminierung, Zwangsrekrutierung, Zwangsheirat, zerstörte Lebensgrundlagen durch den Klimawandel und, weltweit statistisch als einer der letzten Gründe genannt, Armut und Perspektivlosigkeit. Menschen aus dem »sicheren Herkunftsland« Afghanistan können fast all diese Gründe für sich geltend machen.

Seit den 1970er Jahren ist es schwierig am Hindukusch. Was wissen wir von dem Land? Von 2000 bis 2020, ungefähr die Zeit vom Ende bis zum Neubeginn der Talibanherrschaft, hat sich die Zahl der Einwohner auf 40 Millionen verdoppelt, das Durchschnittsalter beträgt 17 Jahre. Frauen bringen im Schnitt fünf Kinder zur Welt, nur jede dritte kann lesen, immerhin 55 Prozent der Männer. Die Hauptstadt Kabul hat mit gut vier Millionen rund achtmal so viele Einwohner wie jede der drei nächstkleineren, etwa gleich großen Städte Herat, Kandahar und Masar-i- Scharif; drei Viertel der Bevölkerung leben auf dem Land. Neben den dominierenden Paschtunen gibt es Tadschiken, Usbeken, Hasara und zahlreiche weitere Ethnien, die 49 Sprachen sprechen, darunter neben den Amtssprachen Dari (Persisch) und Paschto z. B. auch Belutschisch, Nuristani und Pashai. So weit die Zahlen und exotischen Namen.

In »Games« bekommen die anonymen Daten Gesichter. Die schwangere Afsaneh zum Beispiel überzeugt ihren gewalttätigen Mann zu fliehen – und lässt sich in der Schweiz von ihm scheiden. Der junge Hamid wurde von den Taliban verschleppt, doch ihm gelingt die Flucht zurück in sein Dorf. Noch am selben Tag kontaktiert sein Vater einen kostspieligen Schlepper. Bis zur iranisch-türkischen Grenze geht alles gut, dann wird auf seinen Trupp geschossen. In der Türkei helfen ihm Landsleute mit Essen und Arbeit, aber beim Grenzübertritt nach Bulgarien wird es wieder schwierig, die Grenzpatrouillen sind zahlreich und wenig zimperlich bzw. brutal. Ein noch gefährlicherer Teil des Landwegs ist der auf dem Balkan, wo Pushbacks und Misshandlungen an der Tagesordnung sind. Alle Geflüchteten sind zwischenzeitlich in Lebensgefahr geraten. Und niemand flieht bloß, weil die deutschen Sozialleistungen ihn locken.