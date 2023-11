Paul Lynch hat den renommierten britischen Booker Prize 2023 gewonnen. Der 46jährige, der in Dublin lebt, erhielt die mit 50.000 Pfund Sterling (ca. 57.700 Euro) dotierte Auszeichnung für seinen dystopischen Roman »Prophet Song«. Die Jury in London nannte Lynchs fünften Roman über eine tyrannische irische Regierung »einen Triumph des emotionalen Erzählens, mutig und anregend«. Protagonistin ist eine vierfache Mutter und Wissenschaftlerin, die eine schreckliche Entscheidung treffen muss, nachdem ihr Mann von der neu gegründeten Geheimpolizei entführt wurde. Lynch sagte der Nachrichtenagentur PA, der Roman sei durch den Syrien-Krieg und die Flüchtlingskrise sowie das Abrutschen liberaler Demokratien weltweit in den vergangenen Jahren inspiriert worden. Der Booker Prize ist der wichtigste britische Literaturpreis. Er wird jährlich an den Autor eines in Großbritannien oder Irland erschienenen englischsprachigen Romans vergeben. (dpa/jW)