IMAGO/Stefan Trappe Zivilisten sollten nicht massakriert werden – für diese Einsicht braucht es keinen Master in Moralphilosophie (Propalästinensische Großdemonstration in Berlin, 4.11.2023)

Ist es vertretbar, Tausende Zivilisten auszuhungern und auszubomben, um den Tod Hunderter Unschuldiger zu rächen, und weil man so vielleicht auch der fundamentalistischen Hamas ihr blutiges Handwerk legt? Auf diese nicht zuletzt moralische Frage lässt sich die aufgepeitschte Diskussion zuspitzen, die seit den Massakern vom 7. Oktober international unter linksliberalen Intellektuellen geführt wird.

Nein, beantwortet sie eine Gruppe um den Wirtschaftshistoriker Adam Tooze, zumindest implizit. Tooze, Philosophin Nancy Fraser, Kulturtheoretiker Diedrich Diederichsen, Historiker Quinn Slobodian und sieben weitere namhafte Geistes- und Sozialwissenschaftler (mittlerweile haben sich etwa 100 weitere angeschlossen) haben vorigen Mittwoch einen gemeinsamen Text in der britischen Tageszeitung The Guardian veröffentlicht, mit dem sie auf den Philosophen Jürgen Habermas reagieren. Habermas hatte mit der Politikwissenschaftlerin Nicole Deitelhoff, dem Juristen Klaus Günther und dem Politikwissenschaftler Rainer Forst am 13. November eine Stellungnahme veröffentlicht, in der sie die israelische Offensive als »prinzipiell gerechtfertigte(n) Gegenschlag« bezeichnen, gleichwohl die »Verhältnismäßigkeit« und die »Vermeidung ziviler Opfer« anmahnen und vor einem Anstieg des Antisemitismus vor allem in Deutschland warnen.

Die Kritiker schreiben nun: »Wir sind zutiefst beunruhigt über die scheinbaren Grenzen der von den Autoren zum Ausdruck gebrachten Solidarität. Die Sorge um die Menschenwürde wird in der Erklärung nicht ausreichend auf die palästinensischen Zivilisten in Gaza ausgedehnt, denen Tod und Zerstörung bevorstehen. Sie wird auch nicht auf Muslime in Deutschland angewendet oder ausgeweitet, die unter zunehmender Islamophobie leiden. Solidarität bedeutet, dass der Grundsatz der Menschenwürde für alle Menschen gelten muss. Dies erfordert, dass wir das Leid aller Betroffenen eines bewaffneten Konflikts anerkennen und angehen.« Tooze und seine Koautoren vermissen eine Forderung nach Einhaltung internationalen Rechts: »Geleitet von den Grundsätzen internationaler Rechtsstandards, der Solidarität und der Menschenwürde müssen wir alle Konfliktparteien an diesen hohen Standards messen.«

Besonders stören sie sich an dem Satz von Habermas und Co.: »Bei aller Sorge um das Schicksal der palästinensischen Bevölkerung verrutschen die Maßstäbe der Beurteilung jedoch vollends, wenn dem israelischen Vorgehen genozidale Absichten zugeschrieben werden.« Nicht alle Unterzeichner des Guardian-Textes seien der Meinung, man könne bereits im juristischen Sinne von einem Genozid sprechen, doch die Möglichkeit eines solchen sei Gegenstand einer »berechtigten Debatte«. Sie verweisen auf den Holocaust- und Genozidforscher Omer Bartov, der am 10. November in der New York Times vor einem möglichen Völkermord in Gaza gewarnt hatte.

Am 20. November veröffentlichte Bartov zudem mit 15 Kollegen einen offenen Brief in der New York Review of Books, in dem die Verwendung von Holocaustvergleichen im Kontext des jetzigen Konflikts zurückgewiesen wird: »In der Tat sind Vergleiche der sich in Israel–Palästina entwickelnden Krise mit dem Nationalsozialismus und dem Holocaust – vor allem, wenn sie von politischen Führern und anderen kommen, die die öffentliche Meinung beeinflussen können – intellektuell und moralisch falsch.« Damit richten sie sich explizit gegen israelische und US-Politiker, die wie der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu die Hamas als »neue Nazis« bezeichnen und den Genozidvorwurf zurückspielen. »Für Israel–Palästina gibt es keine militärische Lösung, und die Verwendung eines Holocaustnarrativs, in dem ein ›Böses‹ mit Gewalt besiegt werden muss, wird nur einen Unterdrückungszustand aufrechterhalten, der bereits viel zu lange andauert.«

Auffällig ist, wie sehr diese Wortmeldungen abstrakt um emphatisch beschworene Werte wie die »Menschenwürde« oder die »Menschenrechte« kreisen, deren universelle Geltung zu fordern ebenso auf der Hand liegt, wie dass sie am und seit dem 7. Oktober nicht das Mindeste wert waren. Die Mahnungen sind so wohlgemeint wie wohlfeil: Dass man Zivilisten weder mit Gewehr und Messer massakrieren noch mit Raketen in die Luft sprengen oder hungernd krepieren lassen sollte – für diese Einsicht braucht es keinen Master in Moralphilosophie.

Auch der Streit, ob das fortwährende Sterben in Gaza nun schon im juristischen Sinne als Völkermord gelten könne oder nicht, also nach der entsprechenden UN-Konvention von 1948 »eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zerstört« werden soll, ist ob der weit gefassten Kriterien so zwangsläufig politisch umkämpft wie de facto zweitrangig – weil die Antwort den Ermordeten und vom Tod Bedrohten nichts nützt.

Die weitaus relevanteren, weil praktischeren Fragen, wie schnellstmöglich zu einem anhaltenden Waffenstillstand zu kommen wäre und wie zu einem Nachkriegszustand gelangt werden könnte, der die ewige Abfolge immer neuer Gewalt und Gegengewalt, Mord und Widermord beendet und ein dauerhaft friedliches Zusammenleben von Palästinensern und Israelis ermöglicht – das liberale Minimum, wenn man so will –, sind wohl auch für die linksliberalen Meisterdenker eine Nummer zu groß.

Manch einem wird da zynisch zumute. »Free Gaza from Ha(ber)mas«, hieß es neulich in Abwandlung eines alten antideutschen Slogans auf X. Man mag nicht nur im Namen der Menschenwürde salomonisch ergänzen: am besten von beiden.