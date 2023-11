Für das Recht auf Sicherheit und Selbstbestimmung

AdoraPress/M. Golejewski Demonstration in Berlin gegen Gewalt gegenüber Frauen (25.11.2023)

In einer gemeinsamen Stellungnahme zahlreicher Flüchtlingshilfsorganisationen vom Montag für effektiven Schutz vor geschlechtsspezifischer Gewalt heißt es:

Der »Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen«, am 25. November, und die anschließenden Aktionstage (25. November bis 10. Dezember) widmen sich dem Kampf gegen die alltägliche patriarchale Gewalt, der Mädchen und FLINTA* (Frauen, Lesben, intersexuelle, nicht-binäre, trans und agender Personen) weltweit ausgesetzt sind. (…) Mit der zunehmenden, rigiden Abschottung der EU werden die Fluchtrouten immer gefährlicher, auch hinsichtlich des Risikos, Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt zu werden. Statt in Deutschland Schutz zu finden, nehmen auch hier angesichts eines massiven Rechtsrucks, des virulenten Rassismus und schwerwiegender asyl- und aufenthaltsrechtlicher Verschärfungen Gewalterfahrungen zu.

(…) Anlässlich dieses Tages fordern wir die vollständige und effektive Umsetzung des »Übereinkommens zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt« (Istanbul-Konvention)! (…) Unter Bezugnahme auf die Istanbul-Konvention fordern wir außerdem:

– Geschlechtsspezifische Gewalt muss als gesamtgesellschaftliches, strukturelles Problem problematisiert und bekämpft werden. (…)

– Wirksame strafrechtliche Normen und Verfahren, um Gewalttaten aufzuklären und zu sanktionieren, müssen garantiert sein!

– Der Zugang zu Maßnahmen der Gewaltprävention, des Schutzes, zu Beratung und Recht muss sichergestellt werden. Gerade für geflüchtete Personen gibt es hierbei jedoch massive Hürden. Es braucht daher flächendeckend eine finanzielle Förderung von diskriminierungskritischen, mehrsprachigen und aufsuchenden Angeboten. (…)

– Es müssen verstärkt spezifische Angebote für geflüchtete Minderjährige geschaffen werden! (…)

– Betroffene häuslicher Gewalt brauchen aufenthaltsrechtlichen Schutz, um sich aus der Gewaltspirale herauszulösen und eine Strafverfolgung der Täter*innen zu ermöglichen. Hierzu muss das Aufenthaltsgesetz um einen Aufenthaltstitel für Betroffene häuslicher Gewalt erweitert werden. (…)

– Geschlechtsspezifische Verfolgung muss in der Praxis endlich konsequent als Asylgrund anerkannt werden und unbedingt zum Schutz und zum sicheren Aufenthalt führen! Auch braucht es eine bedarfsgerechte Informationsarbeit für Betroffene dazu, dass sie diese Gründe im Asylverfahren überhaupt geltend machen können. (…)

– Sammelunterkünfte abschaffen – dezentrale Unterbringung ermöglichen! Viele nach Deutschland geflüchtete Mädchen und junge Frauen leben in Sammelunterkünften. Der Mangel an zuverlässigen Gewaltschutzkonzepten bedroht sie im besonderen Maße. (…)

– Das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung muss auch für geflüchtete Menschen, besonders für Mädchen und FLINTA*-Personen, eingehalten werden! Eingebettet in einen sich stetig verschärfenden, menschenverachtenden Diskurs um mehr Abschiebungen hat das Bundesinnenministerium im Oktober einen Gesetzentwurf zur »Verbesserung der Rückführung« vorgelegt. (…) Das kritisieren wir als klaren Eingriff gegen das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung. Mädchen und FLINTA*, die Mehrfachdiskriminierung ausgesetzt sind, brauchen besonderen Schutz. Das beinhaltet auch einen sicheren Wohnraum!