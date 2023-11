IMAGO/MAXPPP Trauer in Crépol: Beerdigung des 16jährigen Thomas am 24. November in Saint-Donat-sur-l’Herbasse

Am Wochenende hat die französische extreme Rechte ihre inzwischen in den meisten Regionen und Gemeinden Frankreichs verfügbaren Schläger in Marsch gesetzt, um – »Islam raus aus Europa« brüllend – in das Arbeiterviertel »La Monnaie« der südfranzösischen Kreisstadt Romans-sur-Isère einzumarschieren. Der Tod des 16jährigen Thomas, der vor neun Tagen im nahegelegenen Crépol (Drôme) am Rande eines Dorffestes erstochen wurde, dient der politischen Rechten des Landes wieder einmal dazu, gegen Migranten und Muslime zu hetzen. Nach Angaben der Präfektur hätten sie in Romans-sur-Isère, bewaffnet mit Knüppeln und Eisenstangen, die mehrheitlich muslimischen Einwohner angegriffen und sich Straßenkämpfe mit uniformierten Ordnungskräften geliefert. Die Polizeiermittler hatten wenige Tage nach dem gewaltsamen Tod von Thomas neun junge Männer festgenommen, die zum Teil in Monnaie zu Hause sein sollen. Der mit 20 Jahren Älteste unter ihnen, dessen Namen die Staatsanwaltschaft des Departements mit Chaïd A. angab, gilt als mutmaßlicher Täter.

Angeklagt wurden Chaïd A., der die Tat abstreitet, und seine acht jugendlichen Mitbeschuldigten am Freitag in der Bezirkshauptstadt Valences des »gemeinschaftlichen Mordes« und »versuchten Mordes«. Ein offenbar gefundenes Fressen für die vor allem in der französischen Provinz immer stärker werdenden faschistischen Gruppen, die längst auch in der parlamentarischen Politik zu Hause sind. Beispiel ist die Partei »Reconquête« (Wiedereroberung) des 2022 als Präsidentschaftskandidat aufgetretenen Faschisten Éric Zemmour, deren Parolen sich von denen der Schläger in Romans-sur-Isère nicht unterscheiden. Das Gebrüll »Islam raus!« oder »Frankreich gehört uns« findet sich auch in Zemmours Repertoire. Der mit Millionenauflagen überaus erfolgreiche Buchautor hat auch über die Grenzen seines Landes hinaus schriftlich und als TV-Kommentator die Theorie in die Welt gesetzt, Islamisten seien dabei, in Europa die politische Macht an sich zu reißen und im »großen Austausch« christliche durch muslimische Menschen zu ersetzen.

Propagiert, wenn auch nicht in ihrer vulgären Form verbreitet, wird »fremde Kultur« ablehnende, im wesentlichen islamfeindliche Ideologie und Programmatik längst auch bei den politischen Nachbarn der Faschisten: Éric Ciotti, Präsident der Partei Les Républicains (LR), vertritt die bürgerlich-katholischen Rechten in der Nationalversammlung und nannte Zemmour seinen »Freund«, den er ohne weiteres zum Staatschef wählen könne, wenn es die politische Situation verlange. Nahezu unwidersprochen erklärt auch Ciotti seine Feindschaft gegen immerhin sechs Millionen Franzosen muslimischen Glaubens in Wahlkämpfen und an den rechten Stammtischen der Nation.

Dass der Tod eines 16jährigen Christen mutmaßlich durch die Hand eines Täters aus muslimisch geprägtem Elternhaus eine Gelegenheit für die Rechte ist, um Hass gegen die Bewohner »sensibler« Stadtviertel zu schüren, steht zumindest für einen Teil der französischen Linken außer Frage. Manuel Bompard, einer der Anführer der von den sogenannten Leitmedien als »linkspopulistisch« verächtlich gemachten Partei La France insoumise (LFI) sagte dem – ebenfalls sehr rechten – TV-Sender C-News des Milliardärs und Faschistenförderers Vincent Bolloré, der Tod von Thomas werde benutzt, um mit Ausschreitungen vor allem gegen muslimische Afrikaner – auch gegen jene aus den ehemaligen Kolonien der Nation – zu antworten. »Mit der Rechten und der extremen Rechten ist es immer das gleiche«, ergänzte im TV-Kanal LCI die Chefin der französischen Grünen, Marine Tondelier, sie stürzten sich wie die Aasgeier auf passende Aktualitäten, »ohne jeden Anstand«.

Die Ikone der extremen Rechten, Marine Le Pen, verbreitet unterdessen unwidersprochen Gerüchte: In den »Verbrechen gebärenden« Milieus der französischen Vorstädte »konstituieren« sich angeblich »bewaffnete Milizen, die Razzien vorbereiten«. Offenbar, um in christlichen Vierteln zu »stehlen und zu morden«, wie ihr Bruder im Geiste Zemmour warnt.