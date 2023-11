imago/Michael Gottschalk Islamfeind, Freund Israels und Provokateur: Wilders am 13. Januar 2014 bei der Beerdigung von Ariel Sharon (Jerusalem)

Kaum stand der deutliche Sieg des ultrarechten Geert Wilders bei der Parlamentswahl vergangenen Mittwoch in den Niederlanden fest, da meldete sich bereits der jordanische Außenminister Ayman Safadi empört zu Wort: »Wir verurteilen die rassistischen Standpunkte eines radikalen niederländischen Parlamentariers, der die Illusion hegt, die palästinensische Frage auf Kosten Jordaniens zu lösen«, schrieb er auf dem Kurznachrichtendienst X. Wilders Standpunkt würde nur seinen »abscheulichen Rassismus bloßlegen«, so Safadi.

Es ist eine kurze Passage im Wahlprogramm der Wilders-Partei PVV, die den jordanischen Außenminister in Rage versetzte: »Die niederländische Vertretung bei der korrupten palästinensischen Autorität in Ramallah wird umgehend geschlossen. Schließlich haben die Niederlande bereits eine Botschaft in Amman, der Hauptstadt des einzigen palästinensischen Staates – Jordanien«, steht dort. »Die PVV ist eine große Freundin der einzigen echten Demokratie im Mittleren Osten, Israel.« Deshalb würden die Niederlande unter seiner Ägide die Botschaft nach Jerusalem verlegen. Am Sonnabend provozierte Wilders auf X erneut mit dem Ausruf: »Jordanien ist Palästina!«

Laut Jordan Times telefonierte Safadi am Freitag mit dem niederländischen Außenminister Stef Blok, der auf die historische, über 70 Jahre alte Freundschaft mit Jordanien verwies, die von gegenseitigem Respekt geprägt sei. Der Christdemokrat Blok betonte, eine große Mehrheit im niederländischen Parlament würde an der Zweistaatenlösung festhalten. Allerdings hat Blok kaum noch Einfluss auf die Außenpolitik der Niederlande. Er ist nur noch kommissarisch im Amt, bis eine neue Regierung gewählt ist. Das palästinensische Außenministerium erklärte laut der Nachrichtenagentur WAFA am Sonnabend, Wilders’ Statement sei »ein Aufruf, die Aggression gegen unser Volk zu eskalieren und eine offensichtliche Einmischung in seine Angelegenheit und Zukunft«. Er verneine die Rechte des palästinensischen Volkes, insbesondere »ihr Recht auf ihrem Land einen unabhängigen Staat zu gründen mit Ostjerusalem als Hauptstadt«.

Bahrain, Jemen und die Arabische Liga insgesamt verurteilten Wilders’ Standpunkt und versicherten Jordanien und den Palästinensern ihre Solidarität. Die Botschaft der Vereinigten Arabischen Emirate in Den Haag sprach auf X von »unverantwortlichen Äußerungen des niederländischen Parlamentariers Geert Wildets, die dazu aufrufen, das palästinensische Volk nach Jordanien umzusiedeln«.

Wilders hasst den Islam, Israel hingegen liebt er. Als Jugendlicher arbeitete er in der 1976 völkerrechtswidrig errichteten, jüdischen Siedlung Tomer auf der Westbank. Wilders ist bis heute bei der israelischen Rechten ein gern gesehener Gast. »Der israelisch-palästinensische Konflikt ist ein Konflikt zwischen der Vernunft des freien Westens und der Barbarei des Islam«, zitierte die niederländische Schriftstellerin und Journalistin Simone Korkus am Sonntag in der Onlineausgabe des Wochenmagazin De Groene Amsterdammer aus einer Wilders-Rede von 2008, die auch auf Hebräisch übersetzt wurde.