Michael Kappeler/dpa Minister Armin Willingmann (SPD), Robert Habeck (Grüne) und Hubert Aiwanger (Freie Wähler, r.) am Montag in Berlin

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klima- und Transformationsfonds (KTF) vom 15. November löste eine veritable Haushaltskrise aus. Die nun klaffende Lücke im Bundesetat in Höhe von 60 Milliarden Euro dient so manchen Kämpfern der herrschenden Klasse als willkommener Vorwand, Einsparungen bei Sozialleistungen durchzudrücken. Ob dies die Budgetlücke schließen kann, darf bezweifelt werden. Klar scheint zu sein, dass der Militäretat unangetastet bleiben soll, ebenso die Förderung von Industrieprojekten, etwa Fabriken zur Herstellung von Computerchips. So haben am Montag die Wirtschafts- und Energieminister von Bund und Ländern in Berlin in diesem Punkt Einigkeit über die Parteigrenzen hinweg erzielt: An den Vorhaben, die aus dem von Karlsruhe gekippten Fonds finanziert werden sollten, soll unbedingt festgehalten werden. Schließlich verlässt sich das Industriekapital darauf, vom Staat durch die Krise und zu neuen Erfolgen im internationalen Konkurrenzkampf subventioniert zu werden.

»Alle Projekte, die wir konzipiert haben, müssen möglich gemacht werden«, erklärte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) nach Beratungen mit seinen Kollegen. Es gebe »eine gemeinsame Suche, jetzt Wege zu finden«, sagte er am Montag in Berlin. Die Projekte, die mit dem KTF verbunden seien, beträfen den »wirtschaftlichen Kern Deutschlands«. Durch den Klimatransformationsfonds habe sich ein »Ökosystem des Aufbruchs etabliert, eine Haltung in den Betrieben, in die Zukunft zu investieren«. Es lägen verschiedene Vorschläge auf dem Tisch. Die Bundesregierung arbeite intensiv an Lösungen. Ähnliches war von Hubert Aiwanger (Freie Wähler), der den Vorsitz über die Wirtschaftsministerkonferenz innehat, zu hören. Er bezeichnete die Projekte, die über den KTF finanziert werden sollten, als »unverzichtbar«. Mit den Milliarden sollten zum Beispiel Programme für mehr Klimaschutz und die Entwicklung zu einer klimaneutralen Produktion finanziert werden, etwa in der Stahlindustrie.

Durch den verlorenen Zugriff auf die KTF-Milliarden erwarte die Bundesregierung im nächsten Jahr einen Wachstumsverlust von gut einem halben Prozentpunkt, erklärte Habeck am Montag. Es müsse die »Substanz der Volkswirtschaft« verteidigt werden. Zu den staatlichen Gas- und Strompreisbremsen machte Habeck mit Blick auf das Urteil deutlich, er wisse nicht, ob diese verlängert werden könnten. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hatte kürzlich erklärt, zum 31. Dezember werde der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) geschlossen – aus diesem werden die Preisbremsen finanziert. Vor diesem Hintergrund beschloss das Bundeskabinett am Montag einen Nachtragshaushalt für das laufende Jahr. Damit sollen Kredite in Höhe von rund 45 Milliarden Euro juristisch abgesichert werden, die bereits für die Energiepreisbremsen sowie zur Unterstützung von Flutopfern genutzt wurden. Voraussetzung ist, dass der Bundestag eine sogenannte außergewöhnliche Notlage erklärt und die »Schuldenbremse« aufgrund dessen für dieses Jahr aussetzt.

Die Unionsparteien setzen derweil ihre Kampagne fort und hoffen darauf, dass aus der Budgetkrise eine Regierungskrise wird. Dann nämlich, so das offensichtliche Kalkül, könnten sich CDU und CSU von der SPD zurück auf die Regierungsbank holen lassen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) schlug in diese Kerbe und forderte am Montag Neuwahlen. Ein Datum schüttelte er gleich mit aus dem Ärmel: im Juni 2024, zusammen mit der EU-Wahl. Planmäßig soll im September 2025 ein neuer Bundestag gewählt werden. »Die Frage ist, ob die Ampel überhaupt noch die Kraft hat, die jetzigen Probleme zu bewältigen«, spottete der CSU-Chef. Er glaube, »dass die Fliehkräfte groß sind«, fügte Söder mit Blick auf die Regierung von SPD, Grünen und FDP hinzu. Auch das auf Länderebene erprobte Bündnis »Schwarz-Grün« sei »kein Zukunftsmodell für große Probleme«.

Der auch in der Union entbrannten Debatte über die »Schuldenbremse« versuchte Söder übrigens einen Riegel vorzuschieben. Eine Abschaffung, Aufweichung oder Modellierung des von »Schwarz-Rot« 2009 ins Grundgesetz geschriebenen Instruments zur Einschränkung staatlicher Wirtschaftspolitik sei der falsche Weg, lautete Söders »ganz klare« Botschaft. Zuvor hatten etliche CDU-Ministerpräsidenten und -Politiker Änderungen an dem im Grundgesetz verankerten Instrument angemahnt, das die Geldschöpfung durch Kreditaufnahme für Bund und Länder drastisch begrenzt. Einen Verbündeten hat die Union hier in der FDP, die die »Schuldenbremse« nach wie vor mit Verve verteidigt. Schließlich ist diese ein Kerndogma des neoliberalen Glaubensbekenntnisses. Generalsekretär Bijan Djir-Sarai verstieg sich am Montag im ZDF-»Morgenmagazin« zu der Behauptung, dass ein Wegfall dieses Instruments die »eigene Handlungsfähigkeit in der Politik wegnehmen« würde.

Innerhalb der Ampelkoalition sind es vor allem die Grünen, die für ihre Industrieförderpolitik auf Sondertöpfe wie den Klimafonds und neue Kredite angewiesen sind. So sprach sich am Montag Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge für eine grundlegende Reform der »Schuldenbremse« aus. Diese sei »handwerklich schlecht« gemacht, sagte sie. Sie lud deshalb CDU/CSU ein, »mit uns darüber zu sprechen«.