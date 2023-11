Public Domain/U.S. Navy/Bill Mesta/Handout via REUTERS Israel stets zu Diensten: Der US-Zerstörer »USS Mason« am 17. Juli 2021 noch im Atlantik unterwegs

Ein Zerstörer der US-Kriegsmarine, die »Mason«, hat am Sonntag im Golf von Aden, 60 Kilometer von der jemenitischen Südküste entfernt, die geplante Entführung eines Frachtschiffs verhindert. Dies meldete die US-Agentur AP am Montag. Die unter liberianischer Flagge fahrende »Central Park« hatte zuvor einen Notruf abgesetzt, nachdem mehrere bewaffnete Männer das Schiff geentert hatten. Der zur Hilfe gekommene Zerstörer hatte die Entführer aufgefordert, den Frachter freizugeben. Daraufhin hätten, so der Bericht des Kommandos Mitte der US-Streitkräfte (Centcom), fünf Männer die »Central Park« verlassen und versucht, mit einem Boot zu flüchten.

Die Angreifer hätten sich schließlich ergeben, nachdem die »Mason« die Verfolgung aufgenommen hatte, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Kurz darauf seien vom jemenitischen Festland aus zwei ballistische Raketen in Richtung des Zerstörers abgeschossen worden, die aber 18,5 Kilometer von dem Kriegsschiff entfernt im Wasser aufschlugen. Wahrscheinlich handelte es sich bewusst nur um Warnschüsse. Der erste Bericht des Centcom enthält keine Angaben zur Nationalität der Entführer und ihrem Hintergrund. Es gab zunächst auch keine »Bekennererklärung« von irgendeiner Seite.

Eine Zuordnung der Aktion zur schiitischen Organisation Ansarollah – in westlichen Medien meist als »Huthi« bezeichnet –, die den größten Teil Jemens einschließlich der Hauptstadt Sanaa regiert, drängt sich dennoch auf: Die »Central Park« gehört zum Unternehmensimperium des israelischen Milliardärs Eyal Ofer. Ansarollah hatte am Montag vor einer Woche angekündigt, aus Solidarität mit der Bevölkerung des Gazastreifens künftig alle in Verbindung mit Israel stehenden Schiffe als »legitime Ziele« zu behandeln. Zuvor war am 18. November im Roten Meer der Frachter »Galaxy Leader« gekapert worden, der einem anderen israelischen Milliardär gehört. Dieses Schiff liegt jetzt vor dem jemenitischen Hafen Hodeida fest.

US-Präsident Joseph Biden hatte Ansarollah am 5. Februar 2021, nur zwei Wochen nach seinem Amtsantritt, von der Liste der ausländischen Terrororganisationen nehmen lassen, um humanitäre Lieferungen in den Jemen und Friedensverhandlungen mit Saudi-Arabien zu erleichtern. Jetzt droht der Organisation eine Rückstufung.