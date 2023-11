Hanno Bode/imago

Am Montag haben in Hamburg erneut Beschäftigte aus Bezirksämtern, Schulen, der Feuerwehr, des Landesbetriebs Erziehung und Beratung und des Landesbetriebs Straßen, Brücken, Gewässer sowie des Bürgerservice die Arbeit niedergelegt. Zum Streik aufgerufen hatte die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Die Streikkundgebung begann vor dem Museum der Arbeit (Foto). Bereits am vergangenen Mittwoch hatten Tausende Beschäftigte des öffentlichen Dienstes im Rahmen des bundesweiten »Stadtstaatenstreiks« die Arbeit niedergelegt. (jW)