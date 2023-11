WHA/United Archives International/imago Beschwören das Gespenst des Kommunismus: Karl Marx und Friedrich Engels im Jahr 1848

Sie sind Initiator einer zehntägigen Veranstaltungsreihe, die dem vor 175 Jahren von Karl Marx und Friedrich Engels verfassten Manifest der Kommunistischen Partei gewidmet ist. Wird dieses Werk nun auch Pflichtlektüre für Linke-Parteimitglieder?

Wir wollen einerseits die Bedeutung des Kommunistischen Manifestes für unsere Partei demonstrieren und zeigen, auf welcher theoretischen Grundlage wir Politik machen. Andererseits wollen wir auf die gesellschaftliche und historische Bedeutung des zweitmeistgelesenen Buches der Welt aufmerksam machen. Für 2024 planen wir, einen neuen Kurs anzubieten, darin geht es auch um politische Grundlagenbildung. Dazu gehört zweifelsohne das Kommunistische Manifest.

Welchen Effekt soll die Veranstaltungsreihe beim Publikum erzielen?

Kultur ist Balsam für die Seele. Erst recht für eine in den vergangenen Monaten geschundene Parteiseele. Daher brauchen wir für unser Selbstverständnis als sozialistische Partei wieder mehr Auseinandersetzungen, mehr Angebote mit marxistischen Grundlagen für unsere Mitglieder und Interessierte.

Kann denn von denen, die die Linkspartei heute erreichen möchte, noch jemand etwas mit der Losung »Proletarier aller Länder, vereinigt euch!« anfangen?

Auch wenn vielleicht nicht alle Menschen in der Linken den letzten Satz des Kommunistischen Manifestes kennen, heißt das nicht, dass sie ihn in ihrer politischen Arbeit und Praxis nicht bereits anwenden oder umsetzen. Und das ist das Entscheidende: Es kommt darauf an, sie zu verändern!

Unsere Partei möchte jeden Menschen erreichen, der sich für Frieden, soziale Gerechtigkeit, Klimagerechtigkeit, Umverteilung und Mitbestimmung einsetzt. Deswegen haben wir genau mit diesen Schwerpunkten auch unser EU-Wahlprogramm strukturiert.

Wie wirkmächtig ist die Sprache des Manifests noch?

Die Inhalte sind das Wichtige. Diese sind nach wie vor sehr wirkmächtig und aktuell. Unsere Aufgabe als im Bundestag vertretene Partei ist es, diese Inhalte in praktische Politik umzuwandeln. Das bedeutet, die Lebensrealität der Menschen im Hier und Jetzt zu verbessern. Andererseits bedeutet es, auch die Systemfrage zu stellen. Beides schafft Die Linke, auch wenn die mediale Berichterstattung kaum Interesse daran hat, das hervorzuheben. Unser Vorsitzender Martin Schirdewan hatte zum Jahresauftakt 2023 gesagt, wir müssen wieder mehr Sozialismus wagen. Dem hatte ich in meinem Redebeitrag unter anderem hinzugefügt, dass wir die Partei sind, die die Eigentumsfrage stellt. Dabei bleiben wir auch.

Was ist zu tun, damit das Manifest nach 175 Jahren nicht bloß wie Folklore behandelt wird oder zur Ausschmückung von Bücherregalen dient?

Die Systemfrage zu stellen, die Eigentumsfrage zu stellen und die Frage nach den Produktionsmitteln zu stellen, bedeutet für uns kein Wettbewerb um Zitate oder wer den besseren theoretischen Hintergrund hat. Das überlassen wir anderen in Hinterzimmern und Politzirkeln ohne gesellschaftliche Relevanz. Unser Gradmesser ist, die Welt friedlicher und gerechter zu machen und nicht nur darüber zu reden. Dafür braucht es gesellschaftliche Relevanz. Wir stellen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, einen Ministerpräsidenten, sind an Landesregierungen beteiligt und haben Mitglieder im Bundestag. Dort kann real etwas verändert werden, auch wenn wir derzeit nicht die stärkste der Parteien sind.

Um mehr zu verändern, und auch um noch deutlicher auf die Widersprüche des Kapitalismus aufmerksam zu machen, müssen wir jedoch wieder stärker werden. Fast 900 Neumitglieder seit dem Parteitag in Erfurt sind dafür ein sehr gutes Signal. Vor allem auch, weil derzeit weit überdurchschnittlich viele Menschen aus der Arbeitnehmerschaft zu uns stoßen.