Indien plant Regulierung für Deepfakes

Rafiq Maqbool/AP Photo Narendra Modi

Neu Delhi. Indien arbeite an Regeln für die Regulierung von Deepfakes, sagte ein hochrangiger Minister am Donnerstag. Er gab dies bekannt, nachdem Premierminister Narendra Modi am Vortag seine Besorgnis über diese Form von Technologie zum Ausdruck gebracht hatte. »Wir planen, die Ausarbeitung der Vorschriften in den nächsten Wochen abzuschließen«, sagte der indische Minister für Informationstechnologie, Ashwini Vaishnaw, gegenüber Reportern nach einem Treffen mit Wissenschaftlern, Industriegruppen und Unternehmen. Deepfakes digital hergestellte Videos, die realistisch wirken; sie mittels maschinellem Lernen erstellt, Online-Filmmaterial dient dabei als Trainingsbasis für den jeweiligen Algorithmus. Vaishnaw fügte hinzu, dass bei der Ausarbeitung der Vorschriften auch Sanktionen sowohl für die Person, die den Inhalt hochlädt, als auch für die Social-Media-Plattform, auf der er gepostet wurde, in Betracht gezogen würden. Dieser Schritt seitens der indischen Regierung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Länder auf der ganzen Welt um die Regulierung von KI ringen. (Reuters/jW)