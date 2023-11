Sadat/XinHua/dpa

Istanbul. Als Maßnahme gegen die starke Inflation erhöht die türkische Zentralbank den Leitzins überraschend deutlich. Sie hob den Schlüsselsatz von 35,0 auf 40,0 Prozent an. Erwartet wurde lediglich einen Anstieg auf 37,5 Prozent. Es ist bereits der sechste Schritt nach oben, seit die neue Zentralbankchefin Hafize Gaye Erkan im Juni einen Schwenk in Richtung einer straffen Geldpolitik vollzogen hatte. Die Zentralbank signalisiert nun allerdings eine langsamere Gangart und sieht sich "beachtlich nahe" an einem geldpolitischen Niveau, das zu einem nachhaltigen Rückgang der Inflationsraten führen soll.

Die Teuerungsrate lag im Oktober bei 61,4 Prozent. Damit schwindet die Kaufkraft der Bürger rapide und in Devisen abgerechnete Importe wie etwa Erdöl werden immer teurer. Zudem hat die Landeswährung Lira dieses Jahr bereits kräftig an Außenwert eingebüßt. Die Notenbank hat ein Inflationsziel von 5 Prozent, das sie als ideal für die Wirtschaft ansieht. Anfang November hatte sie ihre Prognose für die Teuerung zum Jahresende auf 65 Prozent angehoben. Für Ende kommenden Jahres werde mit einer Teuerung von dann noch 36 Prozent gerechnet.

Nach seiner Wiederwahl hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die ehemalige Wall-Street-Bankerin Erkan zur Zentralbankchefin ernannt. Diese richtete die Geldpolitik neu aus. Zuvor hatte die Zentralbank trotz extrem hoher Inflation die Zinsen gesenkt, anstatt sie im Kampf gegen die Teuerung anzuheben. Als Folge wurde die Landeswährung Lira jedoch drastisch abgewertet, was das Inflationsproblem noch verschärfte. (Reuters/jW)