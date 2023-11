Rheinland-Pfalz: AfD-Fraktion schrumpft durch Austritte

Sebastian Gollnow/dpa Der Abgewählte: Michael Frisch im Landtag von Rheinland-Pfalz (Mainz, 22.9.2021)

Mainz. Die rheinland-pfälzische AfD-Fraktion hat ihren bisherigen Vorsitzenden Michael Frisch abgewählt. Zu seinem Nachfolger wurde bei der turnusgemäßen Wahl der AfD-Landesvorsitzende Jan Bollinger bestimmt, wie die Fraktion am Mittwoch in Mainz mitteilte. Frisch erklärte demnach im Anschluss seinen Austritt aus der Fraktion. Ihm schloss sich laut Mitteilung der Abgeordnete Martin Louis Schmidt an, auch er erklärte den Fraktionsaustritt. Bollinger habe kein Verständnis dafür und erwarte, »dass die ausgetretenen Abgeordneten ihr Mandat dementsprechend abgeben«. Mit dem Austritt schrumpft die Fraktion auf sechs Mitglieder. Beim Wiedereinzug in den Landtag nach der Wahl 2021 hatte die AfD noch neun Sitze. (AFP/jW)