USA greifen Konvoi proiranischer Gruppen im Irak an

John Davison/Reuters Immer wieder unter Feuer: US-Militärbasen im Irak

Bagdad. US-Streitkräfte haben nach einem Angriff auf einen ihrer Stützpunkte im Irak einen Konvoi proiranischer Milizen beschossen. Bei dem Drohnenangriff am Dienstag auf einer Autobahn 30 Kilometer westlich von Bagdad wurde nach Angaben proiranischer Kämpfer ein Mensch getötet und drei weitere verletzt.

Zunächst bekannte sich niemand zu dem Angriff. Auf eine Frage nach dem Drohnenangriff auf der Autobahn erklärte ein US-Militärvertreter, Soldaten seien »in Selbstverteidigung« gegen die »Urheber des Anschlags« vorgegangen.

Laut dem Pentagon war zuvor ein Luftwaffenstützpunkt der von den USA geleiteten internationalen Anti-IS-Koalition in der Wüste der westlichen Provinz Anbar angegriffen worden. Dabei wurden demnach US-Soldaten leicht verletzt sowie Infrastruktur zerstört.

In den vergangenen Wochen waren bei einer Serie von Angriffen auf Stützpunkte der US-Streitkräfte in Syrien und im Irak dutzende US-Soldaten verletzt worden. In Syrien sind rund 900 US-Soldaten stationiert und im Irak weitere 2.500. Zu den meisten Angriffen bekannte sich eine Gruppe mit dem Namen »Islamischer Widerstand im Irak«, die laut Washington mit dem Iran in Verbindung steht. Als Reaktion griff die USA mehrfach Stellungen proiranischer Gruppen in Syrien an. (AFP/jW)