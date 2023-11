Südafrika: Parlament für Schließung israelischer Botschaft

Christian Ditsch 1999 in Gaza: Südafrikas Präsident Nelson Mandela und Palästinas Yasser Arafat

Johannesburg/Pretoria. Das südafrikanische Parlament hat am Dienstagabend mit einer Mehrheit von 241 Abgeordneten für die Schließung der israelischen Botschaft in Pretoria gestimmt. Präsident Cyril Ramaphosa hat die letzte Entscheidung über die Schließung der Botschaft. Der in Südafrika regierende ANC hatte den Vorstoß unter der Bedingung unterstützt, dass ein diplomatischer Kanal mit Israel aufrechterhalten bleibt. Die Botschaft solle so lange geschlossen bleiben, bis eine Feuerpause im Gazakrieg beschlossen sei, forderte die ANC-Abgeordnete Pemmy Majodina. In der Debatte gab es «Free Palestine»-Rufe.

Südafrika unterhält traditionell gute Beziehungen zu den palästinensischen Gebieten. Südafrikanische Politiker vergleichen seit Desmond Tutu und Nelson Mandela die Apartheid-Politik Israels mit ihrer eigenen Geschichte.

Israel hatte seinen Botschafter bereits am Montag zu Konsultationen zurückgerufen. Hintergrund waren Äußerungen Ramaphosas bei einem Besuch in Katar. Südafrikas Präsident hatte Israel Kriegsverbrechen im Gazastreifen vorgeworfen. Er forderte den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag zu Ermittlungen auf. (dpa/jW)