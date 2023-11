Der Rapper Bushido ist wegen der Wortmarke »Carlo Cokxxx Nutten« vor Gericht gezogen. Er will seinem Rapperkollegen Fler, mit dem er zwei Alben einer Serie unter diesem Titel veröffentlichte, verbieten lassen, Produkte in Fanboxen mit dem Slogan bedrucken zu lassen. Das bestätigte das Landgericht München I am Montag. Die Verhandlung erfolge am Dienstag. (dpa/jW)