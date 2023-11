Das deutsche Historiendrama »Die Kaiserin« hat den International Emmy als beste Dramaserie gewonnen. Die Netflix-Reihe über Österreichs Kaiserin Elisabeth wurde am Montag abend (Ortszeit) in New York prämiert. Die Hauptautorin Katharina Eyssen glaubt, dass die Emotionen und Dynamiken der Familienhistorie von »Die Kaiserin« die Zuschauer und Jury fasziniert haben. Die International Emmys sind der weltweite Ableger und die »kleine Schwester« der Emmy-Hauptverleihung am 15. Januar, die als wichtigster TV- und Streamingpreis weltweit gilt. (dpa/jW)