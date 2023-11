Astrid Böhmisch wird die neue Direktorin der Leipziger Buchmesse. Sie tritt zum 1. Januar kommenden Jahres die Nachfolge von Oliver Zille an, wie es von Seiten der Leipziger Messe am Montag hieß. Die studierte Germanistin und Anglistin ist in Berlin als Beraterin für Medienunternehmen tätig und verantwortete bis 2022 als General Manager die deutschsprachigen Märkte der Bookwire GmbH mit einer großen Bandbreite an Verlagskunden für das digitale Buchgeschäft. »Unter ihrer Führung wird sich die Leipziger Buchmesse strategisch wie inhaltlich weiterentwickeln und ihre Stellung als herausragendes, internationales Kulturereignis stärken«, sagte Martin Buhl-Wagner, Geschäftsführer der Leipziger Messe. Zille hatte die Leipziger Buchmesse 30 Jahre lang geprägt und im Juni überraschend seinen Rücktritt zum Jahresende bekannt gegeben. Er hatte die zweitgrößte deutsche Buchmesse seit 1991 betreut. (dpa/jW)