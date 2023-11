Die Nationale Opera Amsterdam ist aus Sicht des Magazins Oper! das beste Opernhaus des Jahres 2023. Der von einer Jury aus Fachleuten bestimmte »Oper! Award 2024« solle am 29. Januar in Amsterdam übergeben werden, hieß es von Seiten des Magazins am Dienstag in Berlin. »Die Nationale Opera Amsterdam unter ihrer Intendantin Sophie de Lint zeigt in vorbildlicher Weise, wie ein Opernhaus in einer diversen, modernen Stadtgesellschaft Relevanz und Akzeptanz erzeugen kann«, hieß es zur Begründung der Entscheidung. (dpa/jW)