Selenskij: Rüstungsindustrie der Ukraine erreicht Ziele

President Of Ukraine/APA Images via ZUMA Press Wire/dpa Wolodimir Selenskij bei einem Treffen mit Rüstungsindustrie-Vertretern aus dem Ausland (Kiew, 29.9.2023)

Kiew. Die ukrainische Rüstungsindustrie erreicht nach den Worten von Präsident Wolodimir Selenskyj erhöhte Produktionsziele. Dies habe er aus einem Bericht des Ministeriums für strategische Industrien erfahren, sagte Selenskij am Freitag in seiner allabendlichen Videobotschaft. Bei Beratungen mit Verteidigungsminister Rustem Umjerow sei auch über die Umsetzung des ukrainischen Raketenbauprogramms gesprochen worden: »Jeder sieht, dass seine Ergebnisse immer weitreichender werden, angenehm für die Ukraine und genau so unangenehm für den Feind, wie es notwendig ist.« Aktuell setzt die Ukraine auf dem Schlachtfeld überwiegend Raketen ein, die von den USA oder EU-Staaten geliefert werden. (dpa/jW)