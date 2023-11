Justiz: Hauptverhandlungen sollen aufgezeichnet werden

Marcus Brandt/dpa Nicht mehr mitschreiben: Hauptverhandlung am Landgericht Hamburg

Berlin. Hauptverhandlungen vor Strafgerichten sollen künftig per Audioaufnahme aufgezeichnet werden. Aus der Tonspur soll dann per Software ein Transkript erstellt werden. Das hat der Bundestag am Freitag in Berlin mit den Stimmen der drei Ampel-Fraktionen SPD, Grüne und FDP sowie der Linken beschlossen. Die CDU/CSU stimmte gegen die Reform, die AfD enthielt sich. Die Neuerungen sollen bundesweit bis 2030 eingeführt werden.

Ausnahmen von Aufzeichnungen sollen möglich bleiben - etwa bei Sexualstraftaten oder wenn Kinder vor Gericht auftreten. Länder, die das wollen, sollen zudem die Möglichkeit zur Videoaufzeichnung bekommen. Mehrere Abgeordnete betonten, mit der Reform würden Beteiligte an Gerichtsverfahren entlastet, weil sie sich stärker auf das Geschehen konzentrieren könnten als auf die Anfertigung umfangreicher Notizen.

Justizminister Marco Buschmann (FDP) sprach von einer neuen Qualität des Strafverfahrens. «Die Verfahrensbeteiligten müssen sich nicht länger auf ihre Notizen und ihr Gedächtnis verlassen.» «Die Richterschaft lehnt die Gesetzespläne nahezu einhellig ab», erklärte der Bundesgeschäftsführer des Deutschen Richterbunds, Sven Rebehn. Er sprach von «erheblichen Mehrbelastungen für die ohnehin unterbesetzten Strafgerichte», zudem könnten Opfer und gefährdete Zeugen eine Veröffentlichung von Mitschnitten ihrer Aussagen befürchten.

Eine Ausweitung des Einsatzes von Videokonferenztechnik in Verfahren an Zivil- sowie Fachgerichten (wie zum Beispiel Verwaltungsgerichten) beschloss der Bundestag am Freitag ebenfalls. (dpa/jW)