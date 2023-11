Frankfurt am Main. Rund zwei Wochen vor dem erneuten Investorenanlauf der Deutschen Fußball Liga (DFL) sind neue Details bekanntgeworden. Sport-Bild berichtete aus einem Schreiben der DFL-Geschäftsführer Marc Lenz und Steffen Merkel an die 36 Proficlubs am Freitag, wonach der Investor für eine achtprozentige Beteiligung an den TV-Erlösen zwischen 900 Millionen und einer Milliarde Euro, verteilt auf mehrere Spielzeiten zahlen solle. Der Vertrag soll eine Maximallaufzeit von 20 Jahren haben und bis zum Beginn der Saison 2024/25 unterzeichnet sein. (dpa/jW)