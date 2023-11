Sven Simon/imago images Sportfunktionär Walther Tröger (4.2.1929 bis 30.12.2020)

»Die sportlich heiteren und politisch gescheiterten Olympischen Spiele München ’72«, lautet der Titel eines Buches, das gerade im Hildesheimer Arete-Verlag erschienen und für 22 Euro käuflich zu erwerben ist. Ein Exemplar davon, so eine Idee der Herausgeber, könne gern jedem Delegierten der nächsten Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) am 2. Dezember in Frankfurt am Main in die Hand gedrückt werden. Als Geste »zum Gedenken an Walther Tröger«, wie auf dem Untertitel des 220 Seiten starken Werkes vermerkt ist. Die Chefetage des Dachverbandes winkte ab. Diese Sammlung von meist tiefgreifenden, zum Teil höchst aktuellen Texten, unter anderem vom früheren jW-Sportchef Volker Kluge, rund um die Olympischen Sommerspiele 1972 in München, als Tröger den wichtigen Part des Bürgermeisters im Olympischen Dorf innehatte, scheint als kleines Präsent nicht wohlgelitten, heißt: nicht gern gesehen.

Der Band schnürt in seinem zweiten Teil einen »bunter Strauß« an persönlichen Erlebnissen und Begegnungen, die Athleten, Medienleute, Funktionäre und andere Wegbegleiter in ihrer Erinnerung an diese herausragende Persönlichkeit des bundesdeutschen Sports niederschrieben. Wobei die offizielle Würdigung von Walther Tröger, der am 30. Dezember 2020 im Alter von 91 Jahren verstarb und wegen der Coronapandemie nicht im großen Kreis der Sportfamilie beigesetzt werden konnte, noch immer aussteht. Von 1983 bis 1990 war Tröger Sportdirektor beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC), von 1989 bis 2009 IOC-Mitglied, anschließend ehrenhalber. Von 1992 bis 2002 führte er das Nationale Olympische Komitee (NOK) als Präsident. Natürlich menschelt es auch in dem Buch. Etwa wenn der Protagonist mit einer Mannschaft des organisierten Sports, damals noch in der Hauptstadt Bonn, gegen den FC Bundestag den Ball tritt. Oder wenn er als Philatelist skizziert wird, der Briefmarken mit olympischen Motiven sammelte und den zum 50. Jahrestag der München-Spiele sogar ein Sonderstempel ehrte.

Was hätte es dem Dachverband gekostet, diesen gedruckten Nachruf am Rande der Vollversammlung rundum zu verteilen? Das »Nein« ist zwar gutes Hausrecht der DOSB-Spitze, aber es fügt sich ins aktuelle Bild des Umgangs mit der eigenen Geschichte. Denn zugleich vegetiert das mit der DOSB-Gründung 2006 initiierte Projekt »Gedächtnis des Sports« nur noch dahin. Der Ansatz, das eigene Archiv gescheit aufzuarbeiten und die Spitzenverbände gleichermaßen in diesem Sinne zu ermuntern und anzuleiten, geriet zum lauen Lüftchen. Längst ist Ulrich Schulze-Forsthövel, seit 2011 zehn Jahre lang Chef im »historischen Gewölbe« des bundesdeutschen Sports mit seinen rund 15.000 Aktenordner in einem Dutzend langer Rollregale, hier nicht mehr zugange.

Einen Nachfolger gibt es nicht. Nur eine Teilzeitkraft für ein paar hausinterne Handreichungen, die unmöglich die Bestände zu Ende inventarisieren kann und auch nicht den Aktenbestand von Walther Tröger aufzubereiten vermag, der nach dessen Tod im DOSB-Keller eingelagert wurde. Eine zeitnahe Folgebroschüre, die mit Erkenntnissen und der akribischen Auswertung dieses Materials aufwartet und tiefere, erhellende Einblicke gibt in das Getriebe und Machtgefüge von IOC und NOK von den 80er Jahren bis in die jüngere Vergangenheit, ist unter diesen Umständen ein frommer Wunsch. Wie beruhigend für alle, die Historie und erst recht die persönlichen Unterlagen eines so intimen Kenners der Sportszene und eines kritischen, unabhängigen Geistes lieber Staub ansetzen lassen. Noch kurz vor seinem Tod hatte Walther Tröger, der seine Fülle an Lebenserinnerungen trotz manchen Anlaufs leider nie zu Papier brachte, der jW ein ausführliches Interview gegeben.

Wie man es beim Dachverband mit dem Blick in den Rückspiegel hält, hat auch die Kriminologin Letizia Paoli von der belgischen Universität Leuven erfahren. Als Kopf der Evaluierungskommission »Freiburger Sportmedizin« veröffentlichte sie mit einem Autorenteam Anfang vorigen Jahres im Bielefelder Transcript-Verlag den Abschlussbericht. Beeindruckend war darin gar nicht einmal so sehr, was die Wissenschaftler zu bereits bekannten Dopingpraktiken und -manipulationen im westdeutschen Sport vorlegten. Aufschlussreich waren insbesondere ihre Erkenntnisse darüber, wie rigide und vorsätzlich ihnen Quellenmaterial vorenthalten wurde und damit ihre Recherchen boykottiert und hintertrieben wurden. Die Skala reichte von der Nichtherausgabe und vom Schreddern bis zum Verstecken von Ordnern im privaten Haushalt. Der DOSB hat auf dieses Buch in seinen Medien bis heute kein einziges Mal hingewiesen. Der Titel wurde weder erwähnt, geschweige denn rezensiert oder der Inhalt in anderer Weise sichtbar ventiliert. Ignorieren, verdrängen, vergessen. Der Befund liegt nahe: Vom »Gedächtnis des Sports« zur Amnesie ist es nicht mehr weit.