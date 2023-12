Günter Schneider/imago Trotz alledem noch da: Ein von Walter Womacka gestaltetes Fenster im ehemaligen Staatsratsgebäude in Berlin

Eine Diskussion zur DDR-Geschichte, die – angeregt durch Siegfried Prokops Buch über die Ulbricht-Ära – die DDR und die Historiographie befragt, findet im neuen Heft der Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung ein vorläufiges Ende. Die Diskussion ist insofern bemerkenswert, als sie die entscheidenden ersten zwei Jahrzehnte der DDR, die mit dem Namen Ulbricht verbunden sind, in den Mittelpunkt rückt. Damals wurde die DDR zum Staat, auch zu einer sich herausbildenden sozialistischen Gesellschaft: mit Leistungen, Grenzen und Fehlentwicklungen.

Die Jahreszahlen 1952, 1953, 1956, 1961 und 1965–70 stehen für die Zäsuren der Entscheidung für einen sozialistischen Weg, für die Härten der inneren und äußeren Auseinandersetzungen, auch für vertane Chancen einer Weiterentwicklung jenes Sozialismusmodells. Historiker können immer noch die eine oder andere historische Begebenheit ausgraben, Fakten präzisieren und korrigieren. Wie wohl immer in der Geschichtswissenschaft geht es aber um die Einschätzung, wie das, was man weiß oder zu wissen glaubt, zu bewerten ist. Das ist kein Streit von Historikern um Artefakte, sondern die sehr lebendige Frage, wie Sozialismus heute und morgen aussehen sollte und was er auf keinen Fall sein darf. Dass hier Uneinigkeit mit dem Mainstream programmiert ist, ist logisch, aber das größere Problem ist der Umgang der zerstrittenen Linken mit ihrer Geschichte.

Günter Benser wägt verschiedene Aspekte der Diskussion ab, sieht Vorteile in einem komplexen Blick auf die Zeit bis 1970, aber auch Lücken und unvermeidliche Verkürzungen. Sein Fazit ist denn auch ein widersprüchliches Lob und ein Auftrag: »Es wäre zu begrüßen, wenn sich ein begnadetes Genie finden ließe, das Prokops Angebot und die vorgetragenen (sich nicht selten widersprechenden) Überlegungen in einem Guss zu verschmelzen vermöchte. Aber das gliche einem Wunder. So werden wir es weiterhin mit voneinander abweichenden Darstellungen und Interpretationen zu tun haben.«

Heinz Niemann stellt weitere Fragen. Für ihn gab es einen »Wimpernschlag der Geschichte« in dem – wie er wohl etwas zu abgeklärt meint – »Partei, Staat und Gesellschaft unter relativ normalen internationalen wirtschaftlichen und politischen Bedingungen arbeiten« konnten. Dies zu einem Zeitpunkt, da die »neuen Keime« einer Gesellschaft wuchsen, »die einen embryonalen, frühsozialistischen Zustand aufwies«. Er sieht die innere Entwicklung der DDR geprägt durch ein »innersystemische(s) Kräfteverhältnis«, das Experimente hemmte und zerstören konnte.

Niemann macht auch darauf aufmerksam, dass die mitunter umstrittene Frage, ob »diese behinderte Frühgeburt ›DDR‹ nur von denen verstanden werden kann, die in, mit und für sie gelebt und gearbeitet haben«, sich gegenwärtig biologisch erledigt und kein Spezifikum der DDR-Historiographie ist.