Thomas Imo/imago/photothek Blüten deutscher »Wiedergutmachung«: Frank-Walter Steinmeier, hier noch als Außenminister (Grömitz, 19.7.2008)

Die beiden israelischen Historiker teilen intensive jüdische Erfahrungen in Deutschland. Moshe Zimmermann, der das demokratische als das »wahre Israel« hochhält, und Moshe Zuckermann, der den Zionismus nur noch als Phantomschmerz kennt, sind seit vielen Jahren regelmäßig »um den Schlaf gebracht«. Spätestens seit Benjamin Netanjahu einen Staatsstreich eingeleitet hat, plagt sie ein anhaltender Wachalptraum, der die schreckliche Realität ist, verstärkt durch ein deutsches Establishment, das verdächtig eng mit der von »destruktiver Irrationalität« getriebenen nationalreligiösen Rechten Israels zusammenarbeitet. Nicht zuletzt, dass die deutsche Botschaft sich im Mai 2023 sogar bemüht hat, israelische Gesprächspartner für Abgeordnete der AfD zu vermitteln, zeige, »dass etwas mit den Lehren aus der Geschichte schiefläuft«, meint Zimmermann und fragt: »Wo bleibt die Reaktion der vielen Antisemitismusbeauftragten?«

Warum man darauf vergeblich warten wird – das können Zimmermann und Zuckermann am besten selbst erklären. Schließlich haben die beiden Wissenschaftler das Gros ihrer Forschungs- und Lehrtätigkeit der deutschen Geschichte gewidmet. Ihr 300 Buchseiten füllendes Gespräch, das sie zwischen April 2021 bis Mai 2022 mit Unterbrechungen geführt haben, ist von der tabuisierten Frage durchzogen, ob der Zionismus einen »Sonderweg« nach dem Modell des katastrophischen deutschen Nationalismus beschritten hat: »Wenn man heute von einer zunehmenden Faschisierung der israelischen Gesellschaft redet, mag es notwendig sein, subkutane Strömungen herauszuarbeiten, die ihren entscheidenden Einfluss auf diese Entwicklung, gleichsam als ›unbewusste Geschichte‹, seit den Anfängen des Zionismus ausgeübt haben«, erläutert Zuckermann.

Auf der Suche nach der Antwort vergleichen sie Phänomene, die Deutschland und das längst vom »David zu Goliath mutierte« Israel historisch geprägt haben: Angst, der Drang zur Selbstviktimisierung und ein Militarismus, der »den Kriegstoten gegenüber eine statistisch entfremdete Kälte« an den Tag legt, so Zimmermann. In Israel werde jeder Kompromiss mit dem Gegner verweigert, weil er »vor dem Hintergrund der jüdischen Geschichte als ein ungehöriges Zeichen der Schwäche ausgelegt wird, das mit der Grundidee des Zionismus unvereinbar sei«. Ein erschütternd aktueller Befund, der die unerbittliche Härte der israelischen Streitkräfte im gegenwärtigen Gazakrieg erklärt, auch gegenüber den Angehörigen der am 7. Oktober von der Hamas gefangengenommenen Israelis, die wochenlang vergeblich Verhandlungen gefordert hatten.

Dass Zuckermann und Zimmermann den »Elefanten im Raum«, den Holocaust, nicht vergessen und in falsche Relativierungen abgleiten, belegt ihr Streifzug durch die mittlerweile völlig »verkehrte Welt« des einst vorwiegend feindseligen, später mörderischen und heute instrumentellen Verhältnisses von nichtjüdischen Deutschen zu Juden. Dabei kommentieren sie, »wie Statler und Waldorf«, jene »mürrisch-quengeligen Alten auf dem Balkon in der Muppet-Show«, so Zuckermann selbstironisch, allerlei Blüten deutscher »Wiedergutmachung«, die sich allzu oft als erbärmlicher Versuch von Selbstrehabilitierung erweist.

Das gilt für das Gerede vom »jüdisch-christlichen Erbe«, das den einst von Antisemiten geschaffenen »historischen Gegensatz« absichtlich »vernebelt«, nicht zuletzt um einen neuen, nämlich den zur muslimischen Tradition »zu rechtfertigen«, wie Zimmermann sagt. Ebenso für die »Umarmungen« von Juden, die man sich für seine – nicht selten antisemitischer Stereotype entlehnten – Klischees passend machen kann, um sie als »Vorzeigejude« zu benutzen. Aber auch für die »krankhafte Solidarität mit Israel« von ideologisch verwirrten »Antifas«, die »nichts mit der Bekämpfung von Faschisten zu tun haben (im Gegenteil, sie gehen mit ihnen zuweilen Bündnisse ein)«, so Zuckermann, und »sich vergeblich bemühen, sich ihres Deutschseins zu entledigen«.

Aber wenn ein Marxist wie Zuckermann und ein Liberaler wie Zimmermann miteinander diskutieren, dann treten irgendwann Spannungen auf – spätestens, sobald es ans Eingemachte geht: Während sich der eine »beunruhigt« über die neue Kriegstüchtigkeit des deutschen Imperialismus äußert, die einst nicht weniger als ein Menschheitsverbrechen gezeitigt hatte, baut der andere ausgerechnet auf »die Vorteile des siegreichen Systems«, das das antifaschistische Deutschland abgeschafft hat. Und so macht Zimmermann nicht etwa die von revisionistischen Absichten und keineswegs von Werten geleitete Ampelregierung nieder, die »wegen Auschwitz« die ukrainische Armee unter dem Oberkommando eines Verehrers des Hitler-Kollaborateurs Stepan Bandera für den Kampf bis zum letzten Blutstropfen hochrüstet, sondern lieber »den deutschen Gutmenschen«, der »nicht an die Anwendung von Gewalt gegen einen Diktator denkt, der alle Spielregeln ignoriert«.

Der Vorteil solcher Widersprüche in diesem aufklärerischen »Dialog in Israel«, der sicherlich, wie von Zimmermann und Zuckermann erwartet, als »säkulare Häresie« gelesen werden wird, ist, dass sie dazu beitragen, zumindest einen von ihnen gehegten Wunsch in Erfüllung gehen zu lassen – »die Überwindung der häufigen Verwechslung zwischen den beiden sich mit Deutschland befassenden Moshes.«