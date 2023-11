»Keine Kriegskonferenz in unserer Stadt! Abrüsten statt Sozialabbau!« Demonstration. Am 29. und 30. November findet im Andels Hotel in der Landsberger Allee die Berlin Security Conference statt. Nach Aussage der Organisation ist sie die »größte europäische Veranstaltung zur Sicherheits- und Verteidigungspolitik«. Es kommen Politiker, hochrangige Militärs und Vertreter internationaler Rüstungsfirmen zusammen. Mittwoch, 29.11., 18 Uhr. Ort: Boxhagener Platz, Berlin. Veranstalter: Antifa Nord-Ost und andere Organisationen

»Peter Hacks auf der Fenne in Groß Machnow (1974–2003)«. Buchvorstellung. 1973 pachtete Peter Hacks eine alte Ziegelei auf freiem Feld zwischen Mittenwalde und Groß Machnow, womit die jahrelange Suche nach einem geeigneten Landsitz für den eigenen Entwurf vom Dichterleben zu Ende ging. Autor Matthias Dell erzählt die Geschichte der Fenne und ihres prominenten Bewohners. Donnerstag, 30.11., 19 Uhr. Ort: Café Sibylle, Karl-Marx-Allee 72, Berlin. Veranstalter: Kleist-Museum und Peter-Hacks-Gesellschaft

»Zweiter ›Was tun?!‹-Kongress«. Notwendig ist eine gesellschaftliche Gegenkraft für den Frieden. Eine Kraft, die die sozialen Interessen der Mehrheit der Bevölkerung gegen die Profitinteressen des Kapitalismus ins Zentrum rückt und damit erst Umweltschutz, Demokratie und Menschenrechte ermöglicht. Anmeldung unter: https://was-tun.net/anmeldung-kongress Sonnabend, 2.12., Ort: Gewerkschaftshaus, Wilhelm-Leuschner-Straße 69–77, Frankfurt am Main. Veranstalter: Karl-Liebknecht-Kreise verschiedener Bundesländer und viele mehr