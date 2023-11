Nachschlag: Repräsentation

Mary Evans/imago images Leonardo DiCaprio als Plantagenbesitzer und Sklavenhalter Calvin Candie

Eine der wenigen politischen Äußerungen Tarantinos zu seinem Film war, dass ihn die Sklavenplantagen des Südens an heutige Großkonzerne erinnern. Der Vergleich ist irreführend und richtig zugleich. Historisch falsch, die »Reconstruction« der Südstaaten bedeutete gerade das Ende der Plantagenwirtschaft, symbolisch aber goldrichtig, wenn man als Grundzug der Analogie eine Luxusrepräsentation innerhalb eines quasi feudalistischen Gewaltsystems annimmt. In einer Szene decken viele schwarze Dienstmädchenhände eine Festtafel mit leuchtend weißen Servietten ein. Eine Welt mörderischer Hierarchien, verkörpert durch Leonardo DiCaprio als Plantagenbesitzer Calvin Candie. Seine Plantage, ein Ort der Folter, des Mordes und der Luxusrepräsentation, heißt zum Hohn Candyland. Dort wird zur Abendunterhaltung Beethoven (der Komponist der Freiheit) an der Harfe geklimpert, im Bücherschrank findet sich eine Ausgabe von »Die drei Musketiere«. Alexandre Dumas aber war »schwarz«, der Enkel einer Sklavin. (aha)