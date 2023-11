Joédson Alves/Agencia Brazil/dpa Verheerendes Ausmaß: In diesem Jahr wurden bereits mehr als 5.000 Brandherde im Pantanal gezählt

Nicht nur im brasilianischen Pantanal brennt es seit Wochen wieder. Auch im benachbarten Bolivien haben sich die Waldbrände in den vergangenen Tagen so katastrophal ausgebreitet, dass die bolivianische Regierung weltweit um Hilfe bei der Brandbekämpfung gebeten hat.

Nach Angaben des brasilianischen Weltraumforschungsinstituts INPE, das für die satellitengestützte Waldüberwachung zuständig ist, wurden in diesem Jahr von Januar bis zum 21. November bereits 5.019 Brandherde im Pantanal gezählt, 355 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Rund eine Million Hektar des weltweit einzigartigen Feuchtgebietes standen bereits in Flammen.

In Bolivien wiederum zählte das INPE in diesem Jahr 40.442 Flächenbrände, sechs Prozent mehr als 2022. Laut dem jüngsten Bericht des bolivianischen Umweltministeriums haben die Flammen bereits mehr als 900.000 Hektar Wald und rund zwei Millionen Hektar anderer Flächen vernichtet. Besonders betroffen sind die Departamentos Santa Cruz, La Paz, Cochabamba und die Amazonasregion Beni.

Dabei breiten sich die Brände auch in mehreren indigenen Gemeinden und Naturschutzgebieten unaufhaltsam aus: Der 1,5 Millionen Hektar große Nationalpark »Noel Kempff Mercado« im ostbolivianischen Tiefland und der rund eine Million Hektar große Nationalpark »Otuquis« im bolivianischen Pantanal im Südosten des Departamentos Santa Cruz; der Nationalpark »Madidi« mit rund 1,9 Millionen Hektar im Nordwesten Boliviens; der Nationalpark und indigenes Schutzgebiet »Isiboro Sécure« mit 1,2 Millionen Hektar zwischen den Departamentos Beni und Cochabamba; das Biosphärenreservat »Pilón Laja« mit rund 400.000 Hektar im Südwesten des Landes sowie das 2,9 Millionen Hektar große Naturschutzgebiet »San Matías« östlich von Santa Cruz.

Als eine der Ursachen gelten illegale Brandrodungen, die unter Ausnutzung der außergewöhnlichen Trockenheit in diesem Jahr gelegt wurden, um Land für die Rinderzucht oder den Sojaanbau zu gewinnen. So ist das von den Bränden am stärksten betroffene Departamento Santa Cruz auch das Hauptanbaugebiet für Soja in Bolivien.

Unterdessen hat Venezuela als eines der ersten Länder auf den Hilferuf der bolivianischen Regierung reagiert und 30 Feuerwehrleute zur Unterstützung der Brandbekämpfung ins Naturschutzgebiet »Madidi« entsandt. Presseberichten zufolge will auch der französische Präsident Emmanuel Macron ein Kontingent von 100 Feuerwehrleuten nach Bolivien entsenden, um die Waldbrände vor allem im Osten und Norden von La Paz und in der Region Beni zu stoppen.

Dennoch fühlen sich vor allem die betroffenen indigenen Gemeinden angesichts der wochenlangen Brände von der Regierung im Stich gelassen. In einer öffentlichen Erklärung schreibt die Nationale Koordination zur Verteidigung indigener Territorien und Schutzgebiete: »Was haben wir, die Bevölkerung im Norden von La Paz und im Amazonasgebiet, getan, dass die Regierung des Departements und die Zentralregierung uns in das höllische Feuer geworfen und uns im Stich gelassen haben?«

Auch der Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen (UN) für Menschenrechte und Umwelt, David Boyd, zeigte sich in einer Stellungnahme »zutiefst besorgt über die Situation in Bolivien«. Die Brände zerstörten Wälder und traditionelle Gebiete der indigenen Völker des Landes. Die bolivianische Regierung müsse Maßnahmen ergreifen, um die Brände zu löschen, weitere Brände in Zukunft zu verhindern und die Menschenrechte zu respektieren.