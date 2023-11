Alexander Ermochenko/REUTERS Für Israels Ultrarechte ein »Giftpfeil« gegen den »totalen Krieg«: Geiselbilder in Tel Aviv (25.11.2023)

Am Freitag hat nach komplizierten Verhandlungen die erste Phase eines Gefangenenaustausches zwischen Israel und der Hamas begonnen. Damit verbunden ist eine viertägige Waffenruhe. Die Freude und Erleichterung der Menschen sind auf beiden Seiten groß, auch wenn längst noch nicht alle Betroffenen freigekommen sind und die israelische Regierung keinen Zweifel lässt, dass sie ihren Krieg gegen die Bevölkerung des Gazastreifen so bald wie möglich fortsetzen will. Mindestens zwei weitere »intensive« Kriegsmonate stünden noch bevor, sagte Verteidigungsminister Joaw Galant am Donnerstag während eines Besuchs an der Front. In Tel Aviv demonstrierten am späten Sonnabend 100.000 Menschen für die Weiterführung der Verhandlungen bis zur Heimkehr aller Geiseln. Es sprachen in erster Linie deren Angehörige, das politische Profil wurde flach gehalten.

Es ist aber offenkundig, dass der extrem rechte Flügel der Regierungskoalition, der durch Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir und Finanzminister Bezalel Smotrich repräsentiert wird, der ersten Phase des »Deals« nur widerwillig zugestimmt hat und die weiteren Verhandlungen am liebsten abbrechen würde. Smotrich, der auch Vorsitzender der Partei »Religiöser Zionismus« ist, erläuterte am Mittwoch, sie seien während einer Kabinettssitzung überzeugt worden, dass die Heimkehr der Geiseln die Kriegsziele fördern werde.

Ein Anhänger der extremen Rechten, Jonathan Pollard, ließ am Mittwoch in einem weitverbreiteten Video seiner Wut über den »Deal« freien Lauf: Die Regierung hätte sofort bei Kriegsbeginn den Nationalen Notstand erklären und den Angehörigen der in den Gazastreifen Entführten sagen müssen, dass sie entweder schweigen müssten oder eingesperrt würden. Die Waffenruhe und der Gefangenenaustausch seien »ein monströser Riesenfehler«, die überall geklebten Plakate mit den Fotos der Geiseln seien »Giftpfeile gegen unsere Fähigkeit, einen totalen Krieg gegen unsere Feinde zu führen«.

Gewicht haben diese Äußerungen, weil Pollard eine bekannte Person ist und in Israel geradezu als Held gilt. Als Mitarbeiter des Geheimdienstes der US-Marine war er 1987 wegen Spionage für Israel zu lebenslanger Haft verurteilt worden, Barack Obama begnadigte ihn 2015 unter Auflagen. Erst nach deren Ende konnte Pollard 2020 nach Israel zurückkehren. Er ist als fanatischer Agitator für die extreme Rechte bekannt, schlug aber im vorigen Jahr das Angebot Ben-Gvirs, für dessen Partei zu kandidieren, mit der Begründung aus, er habe schon genug gelitten.

Die Feindseligkeit der extremen Rechten gegen die Angehörigen der am 7. Oktober Entführten zeigte sich auch während einer parlamentarischen Anhörung am vorigen Montag. Abgeordnete der Partei Otzma Jehudit, darunter der Vorsitzende des Sicherheitsausschusses, Zvika Fogel, schrien dabei Vertreter der Angehörigen an, sie würden »mehr für die Hamas als für Israel sprechen«. Diese hatten sie gebeten, während der Verhandlungen einen Gesetzantrag ruhenzulassen, der die Todesstrafe für »Terroristen« vorschreibt.

Wie Israels Rechtsregierung mit Geiseln umgeht, die sich nicht »korrekt« verhalten, wird am Fall der 85jährigen Yocheved Lifshitz deutlich, die als eine der ersten Entführten schon im Oktober freigekommen war. Während einer Pressekonferenz in einem Tel Aviver Krankenhaus schilderte sie zwar die Übergriffe von palästinensischer Seite am 7. Oktober drastisch, berichtete aber auch, dass sie während der Gefangenschaft im Gazastreifen »sehr freundlich« behandelt und medizinisch gut versorgt worden sei.

Als erste Reaktion wurde der langjährige Sprecher des Krankenhauses, der die Pressekonferenz ermöglicht hatte, entlassen. Außerdem verkündete das Gesundheitsministerium am Tag nach der Pressekonferenz neue Leitlinien, nach denen freigelassene Geiseln in einer abgeschirmten »separaten Station« der Krankenhäuser untergebracht werden müssen, zu der ausschließlich ihre Angehörigen, medizinisches Personal und Sicherheitsbeamte Zutritt haben.