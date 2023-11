Rana Sajid Hussain/IMAGO Symbolisch für die Attacken gegen Khan: Einsatzkräfte gehen rabiat gegen Anhänger des Expremiers vor (Lahore, 16.3.2023)

Am Dienstag werden Pakistans Expremier Imran Khan und sein damaliger Außenminister Shah Mahmud Kureschi vor Gericht erscheinen müssen. Diesmal im Federal Judicial Complex, einem zentralen Justizgebäude in der Hauptstadt Islamabad. Diese Vorladung hat der Sonderrichter angeordnet, der das schwerwiegendste Verfahren von den Dutzenden, die gegen den früheren Regierungschef laufen, leitet. Denn für angebliche Verfehlungen nach dem Official Secrets Act, einem noch aus der Kolonialzeit stammenden Gesetz von 1923, droht Khan eine lange Haft oder sogar die Todesstrafe. Während das südasiatische Land einerseits auf die Parlamentswahlen am 8. Februar zusteuert und im Alltag der Wahlkampf an Fahrt aufnimmt, kämpft der einst vom Kricketstar zum populärsten Politiker Pakistans avancierte Khan auf juristischem Parkett nicht nur um seine Zukunft und Freiheit, sondern womöglich um sein Leben.

Schwere Vorwürfe

Kurzer Rückblick: Fünf Jahre ist es her, seit seine Partei Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) einen deutlichen Wahlsieg einfuhr, begleitet von der Hoffnung auf umfangreiche Reformen. Nur weniges davon konnte der Politiker, den nicht wenige seiner Landsleute bis heute bei Massenprotesten unterstützen, tatsächlich umsetzen. Das Scheitern der weit größeren Agenda Khans hatte vielfältige Gründe. Doch im April 2022 war ohnehin alles vorbei: Erstmals in der Landesgeschichte wurde ein Premier in Pakistan per Misstrauensvotum gestürzt. Etwa ein Jahr später begann im großen Stil die juristische Hexenjagd, als die seine Anhänger – und auch viele unabhängige Beobachter und Experten – die unglaubliche Fülle an Anklagen bezeichnen, mit denen er überzogen wurde. Am 5. August war der 71jährige wegen des Vorwurfs, von 2018 bis 2022 unrechtmäßig Staatsgeschenke verkauft zu haben, inhaftiert worden.

Etappensiege

Verurteilt wurde er bereits in diesem Verfahren, bei dem es zumindest um Beugung geltender Rechtslage geht, die Haftstrafe wurde aber vom Islamabad High Court (IHC) als zweithöchster juristischer Instanz des Landes Ende August ausgesetzt. Unter den diversen Gerichten, mit denen sich der Expremier herumschlagen muss, erscheint der IHC ihm im Vergleich am ehesten wohlgesonnen. Zumindest wird von dieser Seite immer wieder auf die Einhaltung grundlegender Prinzipien geachtet. So waren es abermals die Richter des IHC, die intervenierten, als das aktuelle Verfahren mit ausdrücklicher Billigung des Justizministeriums zunächst im Adiala-Gefängnis begann. Dort wird Khan auf Anordnung eines anderen Gerichts noch immer »vorsorglich« festgehalten, obwohl er offiziell noch keine Strafe abzusitzen hat. Bis zu seiner Verlegung saß er sogar im Hochsicherheitsknast Attock.

Ein Gefängnis als Gerichtssaal, das gehe jedoch zu weit, befand der IHC vergangenen Dienstag bei seinem Einschreiten. Auch die Vernehmung von vier Zeugen, die da gerade stattgefunden habe, sei hinfällig: Der Prozess musste von neuem beginnen, am Donnerstag war formeller Auftakt. Was bleibt, sind die schweren Vorwürfe der Anklage. Es geht um die Weitergabe von Staatsgeheimnissen. Dessen soll sich Khan schuldig gemacht haben, als er vor seinem Sturz öffentlich von einer Depesche aus Washington berichtete. Deren Inhalt wurde von der PTI als Beleg dafür ins Feld geführt, auch die USA hätten gemeinsam mit dem »tiefen Staat« daheim (also vor allem die Spitzen von Armee und Geheimdienst ISI) die Hände beim Regierungswechsel im Spiel gehabt. Nur der Präsident und wenige andere, nicht aber ein Premier dürfe aus solchen Geheimpapieren öffentlich zitieren, argumentiert die Staatsanwaltschaft unter Verweis auf das 100 Jahre alte Gesetz. Khan und sein Exaußenminister plädieren auf nicht schuldig.

Sonderrichter Abual Hasnat Zulqarnain hat nun vier Wochen Zeit, bis ein Urteil zu fällen ist. Ganz vom Tisch scheint die Option, die Verhandlung doch noch ins Gefängnis zu verlagern, indes nicht – zumindest will die Anklagevertretung das laut Meldungen ungeachtet des IHC erneut beantragen. Ob solch ein Antrag überhaupt zulässig ist, wird der Richter entscheiden.