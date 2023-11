Agustin Marcarian/Reuters »Liebe ist stärker als Hass«: Mitglieder der Menschenrechtsorganisation »Mütter des Plaza de Mayo« protestieren am Donnerstag in Buenos Aires vor dem Präsidentenpalast

Das Programm des neuen argentinischen Präsidenten Javier Milei wird als ultrarechts bewertet, und manche sehen die Gefahr eines neuen Faschismus heraufziehen. Wie bewerten Sie die Situation?

Wir denken, dass er zur Durchsetzung seines reaktionären Programmes auf ein »libertäres« Narrativ zurückgreift, um sich angesichts der enormen Krise der politischen Repräsentation als Radikaler darzustellen. Indem er andere Blöcke, auch die der klassischen Rechten, als »Sozialisten« oder »Kommunisten« bezeichnet, versucht er sogar Wähler zu gewinnen, die früher einmal Peronisten waren. Er hat sich mit Teilen der evangelikalen Kirche verbündet und im Wahlkampf ihre Positionen gegen den Papst gestärkt, da dessen Diskurs nicht zum sogenannten Anarchokapitalismus von Trump, Bolsonaro und Milei passt. Doch am beunruhigendsten ist seine Leugnung des Staatsterrorismus, der Völkermorde der letzten Militärdiktatur und der Völkermorde an den Indigenen im 19. Jahrhundert. Die gewählte Vizepräsidentin, Victoria Villarruel, ist eine verkappte Sprecherin der ehemaligen Militärpartei.

Nach 40 Jahren, in denen das Kapitel der Militärdiktaturen als Herrschaftsform des Kapitalismus in unserem Land abgeschlossen wurde, wächst die Besorgnis über neue autoritäre Tendenzen. So wie damals die Kämpfer des Arbeiter- und Volkslagers als »innere Feinde« definiert wurden, wird nun gegen den Feminismus und die Kämpfe um die Rechte indigener Völker mobil gemacht. Daher versetzen uns diese Aussagen in Alarmbereitschaft. In unserem Kampf gegen den Extraktivismus werden wir bereits verfolgt, und wir glauben, dass jetzt weitere repressive Maßnahmen folgen könnten. Auch könnten wir Gewaltaktionen ultrarechter Gruppen ausgesetzt sein, die im Windschatten der Partei von Milei und Villarruel wieder aufgetaucht sind. Auch wenn wir noch nicht Aktionen wie im historischen Faschismus erlebt haben, erinnert der Sieg der Ultrarechten an diese Periode.

Welche regionalen Auswirkungen hat diese Wahl, und wie bewerten Sie das Ergebnis vor dem Hintergrund der globalen Kämpfe um Hegemonie?

Es ist unklar, ob Milei sein Versprechen, die Wirtschaft zu dollarisieren, einlösen kann. Es würde die Aufgabe der Währungssouveränität Argentiniens bedeuten. Ein solcher Schritt wäre ein Schlag für die Region und würde den Staat zu einem direkten Verbündeten der USA und Israels machen. Schon während seines Wahlkampfes hat Milei angekündigt, sich mit diesen Ländern verbünden und ihre geopolitischen Interessen verfolgen zu wollen. Dies könnte zu Problemen in der Wirtschaftsorganisation Mercosur führen und den kürzlich beschlossenen Beitritt Argentiniens zur Gruppe der BRICS-Staaten beeinträchtigen.

Milei hat sich gegen China ausgesprochen und geschworen, die Beziehungen zur Volksrepublik abzubrechen. Es bleibt abzuwarten, ob er die Unterstützung der Wirtschaftsfraktionen haben wird, die von dieser Politik betroffen wären, zum Beispiel des Automobil- und Agrarexportsektors, der einen wichtigen Markt in Brasilien und China hat.

Ihre Organisation ist noch relativ jung. Welches Ziel verfolgt sie?

Unsere Partei wurde 2022 gegründet und will eine breitere revolutionäre Linke aufbauen, die sich von den Fesseln früherer Traditionen befreit und eine klare neue Strategie verfolgt, die sich an der Per­spektive einer antikapitalistischen, feministischen, internationalistischen und ökosozialistischen Revolution orientiert. Wir arbeiten daran, unsere Kräfte entsprechend der neuen gemeinsamen Strategie umzugruppieren und neu zu organisieren.

Und wie sieht Ihre Praxis aus?

Wir fördern Dialoge und Debatten, sowohl intern als auch außerhalb der Organisation. Dabei geht es darum, die besten Vorschläge und Ideen für arbeitende Menschen, Frauen und Angehörige sexueller Minderheiten, Gemeinschaften indigener Völker und vom Extraktivismus betroffene Gemeinschaften zu identifizieren. Das ist von entscheidender Bedeutung, um der ultrarechten Offensive des Kapitals entgegenzutreten.