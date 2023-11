Tsafrir Abayov/AP/dpa Blick aufs Handy in der Feuerpause. Israelisches Militär bleibt in Bereitschaft (24.11.2023)

Trotz der zwischen der Hamas und Israel vereinbarten viertägigen Waffenruhe im Gazastreifen ist am Sonntag morgen im dortigen Maghazi-Flüchtlingslager ein palästinensischer Bauer von israelischen Soldaten erschossen worden. Eine weitere Person wurde verletzt. Das teilte der palästinensische Rote Halbmond mit. Die beiden Männer sollen auf ihrem Feld gearbeitet haben, als die Schüsse fielen. Ferner wurden am Sonntag sieben Personen durch Kugeln israelischer Scharfschützen verletzt, als sie ihre Häuser in der Nähe des Indonesischen Krankenhauses und der Al-Kuds-Klinik aufsuchen wollten, meldete die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA.

Auf der Westbank wurden in der Nacht auf Sonntag laut WAFA mindestens fünf Palästinenser, darunter ein 17jähriger, während einer großangelegten Razzia der israelischen Besatzungstruppen im Flüchtlingslager von Dschenin getötet. Drei weitere Personen kamen bereits am Sonnabend ums Leben. Einer von ihnen war der erst 16 Jahre alte Mohammad Riad Salah, der WAFA zufolge in der Nähe der östlich von Al-Bireh gelegenen, völkerrechtswidrigen zionistischen Siedlung Psagot offenbar von israelischen Soldaten erschossen wurde. In den sozialen Medien kursierte am Sonntag die unbestätigte Behauptung, er habe vor dem israelischen Militärgefängnis Ofer auf die Freilassung palästinensischer Gefangener gewartet.

Bereits am Freitag hatte es vor dem Militärgefängnis Ofer nach Angaben des palästinensischen Roten Halbmonds 31 Verletzte gegeben, als die israelische Armee eine große Ansammlung von Palästinensern, die ebenso auf die freigelassenen Frauen und Kinder warteten, unter Einsatz von Tränengas und Gummigeschossen auseinandertrieb, berichtete die Nachrichtenseite Maan.

Israel und die Hamas setzten am Wochenende den Austausch von Gefangenen fort. Die Hamas übergab bis Sonntag 26 israelische und eine Reihe ausländischer Staatsbürger – so auch 14 thailändische Arbeitsmigranten – an das Rote Kreuz. Am Sonntag abend sollten nach ägyptischen Angaben die nächsten 13 israelischen Frauen und Kinder sowie auf seiten Israels 39 gefangene Palästinenser freikommen.

Israel entließ seinerseits am Freitag und Samstag 78 palästinensische Frauen und Minderjährige in die Freiheit. In Al-Bireh auf der Westbank bereiteten Hunderte Menschen den Freigelassenen einen herzlichen Empfang – ungeachtet einer Warnung des ultrarechten Sicherheitsministers Itamar Ben-Gvir, alle Feierlichkeiten zu unterlassen. In Ostjerusalem verhinderten die Besatzungstruppen sogar Feiern im Familienkreis.

In der Gruppe der am Samstag freigekommenen befand sich die 22 Jahre alte Nurhan Awwad. Als 16jährige hatte sie am 23. November 2015 zusammen mit ihrer 14 Jahre alten Cousine Hadil Awwad auf dem Mahane-Yehuda-Markt in Westjerusalem einen älteren Palästinenser und einen jungen Juden mit einer Schere leicht verletzt. Hadil wurde von der Polizei aus kurzer Distanz erschossen. Nurhan überlebte mit einem Bauchschuss und wurde zu 13,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Frei kam auch Isra’a Dschabis. Die heute 31jährige war 2015 zu elf Jahren Haft verurteilt worden, nachdem ihr Auto aus nicht restlos geklärter Ursache nahe eines Checkpoints explodiert war. Während ihr Verteidiger von einem Unfall sprach, bei dem Dschabis sowie ein Polizist schwer verletzt wurden, ging das Gericht von einem Anschlag aus.