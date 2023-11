Übergewichtsabbau

jW

Edo Reents fragt sich in der Freitags-FAZ, was der Karlsruher Richterspruch zum Bundeshaushalt für die Bahn bedeutet: »Wir werden uns alle noch zurücksehnen nach: den ganz normalen Verspätungen; den inzwischen auch zur Routine gewordenen und also nicht weiter kommentierbedürftigen, oft erst im letzten Moment bekanntgegebenen Zugausfällen – ›Verbindung fällt aus‹, einfach so; nach den kaputten Toiletten; den nichts oder nur kalte Speisen anbietenden Bordbistros; den im Sommer defekten Klimaanlagen; den im Winter defekten Heizungen und den vereisten Gleisen …« Auch wenn der sogenannte Deutschland-Takt für 2070 angekündigt sei – »ein Wimpernschlag, think big!«: »Der Tag würde schon noch kommen, an dem selbst der verblendetste Ideologe, der die Infrastruktur allein in öffentlicher Hand sehen will, zugeben müsse, dass Deregulierung, Wettbewerb und Privatisierung sich auf die Dauer eben doch auszahlen, wenn auch erst um das Jahr 2070 und nur fürs Unternehmen selbst. Satte Gewinne sollte die Deutsche Bahn einmal machen, wie Krankenhäuser oder Wasserwerke auch.« Nun aber könnte die Generalsanierung der Bahn ausfallen. Bahnfahrer sollten sich daher auf etwas gefasst machen, zu dem vergleichsweise »die streikbedingten Zitterpartien ein Luxusproblem« seien. Reents meint, alles sei »die Folge einer Mentalität, die überall auf Marktwirtschaft setzt und dabei Gewinne machen will, ohne dass das alles viel kosten darf – ein wenig wie bei der Energie«.

Vorm Autogipfel beim Kanzler am Montag fasst die FAZ am selben Tag im Wirtschaftsteil die Lage in »Deutschlands Leitindustrie« so zusammen: »In Deutschland und Europa heben die Märkte für E-Autos nicht ab wie erhofft. Fabriken, die schon auf Stromfahrzeuge umgestellt sind, fahren in eine Unterauslastung. VW kämpft gleichzeitig um seine Position in China und steckt Milliarden in neue Technologien, während der ohnehin niedrige Aktienkurs sich kaum von der Stelle bewegt.« Noch düsterer sieht es VW-Chef Oliver Blume, der sich von der FAZ so zitieren lässt: »Wichtige Industrien in Deutschland wie die Chemie oder die Stahlerzeugung brauchen wirtschaftliche Energiepreise. Aktuell sind wir hier im globalen Maßstab nicht wettbewerbsfähig.« 2024 werde für die VW-Gruppe – 680.000 Beschäftigte, zuletzt knapp 280 Milliarden Euro Umsatz – »wirtschaftlich ein sehr anspruchsvolles Jahr«, Ziel sei aber, »den Konzern stabil zu managen, um ab 2025 durchstarten zu können«. Wie viele Stellen dabei wegfallen, so die FAZ, »dazu will sich Blume im Gespräch nicht festlegen. Er bestätigt aber, dass die Mannschaft kleiner wird.«

Bahn kaputt, E-Autos zu teuer, Mondenergiepreise dank des glorreichen »Zeitenwende«-Wirtschaftskriegs gegen Russland, Jobabbau – alles selbstgemacht. Deutscher Kapitalismus ist historischer Murks. Bislang siegte wenigstens die Fußballnationalmannschaft, blieb die US-Marine die stärkste der Welt. Und jetzt das: Am Dienstag wurden die Kicker in Wien nach 0:2-Pleite mit dem Gruß »Der DFB ist so im Oasch!« verabschiedet. Am selben Tag hielt die Neue Zürcher Zeitung fest: Die USA werden »ihrem Anspruch als führende Seemacht immer weniger gerecht«. Beispiel: »Beträchtliche Übergewichtsprobleme bei den Angehörigen der Streitkräfte werden ›gelöst‹, indem man einfach die Minimalanforderungen senkt.« Dabei habe China schon seit drei Jahren mehr Kriegsschiffe als die USA und wolle bis 2030 auf 440 Einheiten kommen, die Navy auf 290.

Analog zu deren Patent fürs Abnehmen bietet sich für Bahn und deutsche Autoindustrie an: Zugverspätungen von unter einer Stunde sind keine, und wen Blume bei VW rauswirft, dem geschieht das, »um unsere Effizienz zu steigern«. Im Oasch.