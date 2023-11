Federico PARRA / AFP Mitglieder der Kommunistischen Partei Venezuelas (PCV) nehmen an einer Kundgebung im Cantaclaro-Theater in Caracas am 12. August teil, um den Angriff auf ihre Organisation zu verurteilen, nachdem die Justiz einen neuen Parteivorstand ernannt hat

Da Venezuela derzeit kaum noch in den Medien auftaucht, stellen sich viele Menschen auch in Deutschland die Frage, wie können wir in dieser Zeit Solidarität zeigen?

Sie wissen sicherlich, dass es derzeit Verhandlungen über eine Einigung gibt, an denen sowohl die Regierung Venezuelas als auch die Regierung der Vereinigten Staaten beteiligt sind. Durch dieses Abkommen wird eine Vereinbarung zwischen den beiden Polen erreicht, nicht nur in Bezug auf die nationale Bourgeoisie, sondern auch auf diejenigen, die derzeit die Macht in der Regierung ausüben. Dieses Abkommen schreitet derzeit voran – ein Pakt, den wir als Elite-Abkommen verurteilen, da er die Arbeiterklasse ausschließt und mit der Umsetzung einer populären und antiproletarischen Anpassung einhergeht, die zu einem schrittweisen Aufheben der Sanktionen führt. Ich denke jedoch, es ist wichtig zu betonen, dass immer noch bedeutende Maßnahmen ergriffen werden, und der US-Imperialismus diese Sanktionen nutzt, um die Regierung dazu zu drängen, ihre Wirtschaftspolitik im Interesse der großen amerikanischen Ölmonopole und Großkonzerne zu ändern.

Ein Erfolg also für Washington und seine Bemühungen, Venezuela wieder unter Kontrolle zu bringen?

Die US-Regierung konnte ihr Ziel, die Regierung zu stürzen, zwar nicht erreichen, aber sie konnte den Kurs der Politik ändern. Dafür ist es wichtig, eine Regierung zu haben, die eine gewisse politische Stabilität im Land gewährleisten kann und gleichzeitig die Interessen der großen Monopole und kapitalistischen Unternehmenspartner in Venezuela fördert. Daher ist Solidarität zweifellos notwendig, um die Fortdauer dieser Sanktionen anzuprangern und den Erpressungsversuch des US-Imperialismus zu unterbinden, der diese Sanktionen als Instrument zur Förderung einer antipopulären und antiproletarischen Politik einsetzt, die die Krise verschärft, unter der die Arbeiter leiden.

Und was folgt daraus für Sie?

Eine Forderung ist, diese rechtswidrigen Sanktionen sofort aufzuheben. Und die Solidarität sollte über die Forderung nach Beendigung der imperialistischen Einmischung und Intervention hinausgehen und sich auf die Unterstützung der Kämpfe des arbeitenden Volkes konzentrieren, das unter dieser Einmischung und der Politik der Belagerung und Blockade leidet. Im Moment haben wir eine Regierung, die bewirkt, dass die Auswirkungen dieser Sanktionen und der Krise sich vor allem auf die Arbeiter negativ auswirken.

Was bedeutet das konkret mit Blick auf das tägliche Leben der Menschen in Venezuela?

Wie Sie wissen, haben Sanktionen hauptsächlich Auswirkungen auf die Wirtschaft. Sie verhindern, dass sie sich in erwartbarer Weise entwickelt. Dies führt dazu, dass die Zahl der Beschäftigten nicht so wächst, wie wir es erwarten, und die Einkommen niedrig bleiben. Venezuela ist auch nach Aufhebung einiger dieser Sanktionen immer noch gezwungen, Öl mit Rabatt zu verkaufen oder auf weniger zugänglichen Märkten zu handeln, was die Beteiligung von Zwischenhändlern erfordert. Dies beeinflusst die Einnahmen und führt dazu, dass Venezuela einige wichtige Rohstoffe und Materialien im Ausland nicht ohne Vermittler kaufen kann. Deren Provisionen erhöhen zweifellos die Kosten, und die Importe für die Bedürfnisse des Landes sind erheblich reduziert. Es ist unbestreitbar, dass dies vor allem die Arbeiter und das venezolanische Volk im allgemeinen betrifft. Daher ist es so wichtig, gegen diese kriminellen Sanktionen zu kämpfen, die hauptsächlich unser Volk betreffen. Außerdem unterstützt unsere Regierung eine Politik zugunsten der Unternehmer und des Großkapitals, was die negativen Auswirkungen auf die Arbeiter verstärkt.

Wie unterscheidet sich nun die Art und Weise, wie Präsident Nicolás Maduro Sanktionen verwaltet, im Vergleich beispielsweise zur kubanischen Regierung von Miguel Díaz-Canel?

Das, was die Regierung in Caracas von der in Havanna unterscheidet, ist, dass sie die Krise in einem kapitalistischen Sinn angegangen ist und sogar versucht hat, einen Prozess zur Aufhebung der Sanktionen durch ein Abkommen mit den alten Unternehmerverbänden einzuleiten. Dieser Ansatz hatte seine politische Ausprägung in Form einer Allianz mit der traditionellen Rechten auf der Grundlage einer wirtschaftlichen Anpassung, die hauptsächlich die Rechte der Arbeiterklasse beeinträchtigt hat. In Venezuela gibt es heute beispielsweise keinen angemessenen Lohn. Über 95 Prozent der Einkommen der Arbeiter sind Bonuszahlungen, die sich nicht auf das Gehalt auswirken. Dies hat zur Folge, dass die Arbeiter ihr Recht auf Sozialleistungen verloren haben, da der Anteil des Arbeitereinkommens, der das Gehalt ausmacht, zu niedrig ist, um Ersparnisse und Sozialleistungen zu berechnen.

Darüber hinaus gibt es mindestens zwei staatliche Maßnahmen, die die Einkommen der Arbeiter drastisch reduziert haben, wie beispielsweise die Ministerielle Anweisung 2792, die die Kündigung von Tarifverträgen in allen Bereichen anordnet. Auch gibt es die Anweisung des Nationalen Haushaltsbüros, die einseitig einen Prozentsatz für die Zahlung von Prämien für die Beschäftigten im öffentlichen Sektor festlegt und eine Reduzierung der Einkommen um mehr als die Hälfte zur Folge hatte. Zum Beispiel, wenn ein Beschäftigter im Bildungssektor früher 80 Prozent Prämie auf sein Gehalt erhielt, wurde das einseitig auf 25 Prozent reduziert, um nur ein Beispiel zu nennen. Das wurde auf alle Gehaltstabellen angewandt, was zu erheblichen Einkommensrückgängen für die Beschäftigten im öffentlichen Sektor führte.

Mit seit 18 Monaten eingefrorenen Gehältern, die heute für die Arbeiter einem Monatseinkommen von drei US-Dollar entsprechen und einer Inflation von über 400 Prozent, wird eine Wirtschaftspolitik offenbar, die darauf abzielt, günstige Bedingungen für das nationale und ausländische private Kapital zu schaffen, um Gewinne zu garantieren, indem Arbeitskosten auf ein Minimum reduziert werden. Das ist ein Merkmal für die kapitalistische Bewältigung der Krise und die Auswirkungen der Sanktionen, die darauf abzielen, das große Kapital auf Kosten der Zerstörung der Rechte der Arbeitnehmer im allgemeinen zu begünstigen.

Welchen Weg aus dieser Krise zeigt Ihre Partei auf?

Partido Comunista de Venezuela Héctor Rodríguez

Unsere Partei hat in dieser Situation vorgeschlagen, dass die Verfassung und die Gesetze eingehalten werden sollten und dass der Lohn gemäß Artikel 91 der Verfassung festgelegt werden sollte, basierend auf dem integralen Grundbedarf. Das haben wir immer verteidigt. Wir sind dabei, eine breite Allianz von Beschäftigten und Gewerkschaften aufzubauen, um dieser Situation entgegenzuwirken.

Kann der Staat überhaupt höhere Löhne zahlen, oder haben die Sanktionen die Wirtschaft so sehr stranguliert, dass das nicht mehr geleistet werden kann?

In Venezuela gibt es sehr wenige Informationen zur Wirtschaftslage, da die Regierung seit vielen Jahren keine Rechenschaft abgelegt hat. Wir kennen nicht mit Sicherheit die Einkünfte des Staates, wohin sie fließen und wie sie verwendet werden. Wir wissen, dass der Bergbausektor aufgrund der Ausbeutung eine bedeutende Umweltschutzzone in der Region Guayana zerstört, aber niemand weiß, wieviel Gold abgebaut und an wen es verkauft wird. Die Regierung handelt aufgrund des sogenannten Antiblockadegesetzes, das 2020 verabschiedet wurde. Daher kann ich nicht mit Sicherheit sagen, ob genug Geld vorhanden ist. Es gibt jedoch Indizien. So hat die Regierung von 2020 bis 2021 beispielsweise zehn Milliarden US-Dollar ausgegeben, um den Privatsektor über Devisenmärkte zu finanzieren. Die Regierung hat zugegeben, dass zwischen 2020 und 2023 insgesamt 23 Milliarden US-Dollar durch Korruption bei PDVSA (Petróleos de Venezuela S. A., jW) verschwunden sind. Wenn man diese beiden Indizien zusammenzählt, ergibt sich eine bedeutende Geldsumme, mit der die Forderungen der Beschäftigten erfüllt werden könnten.

Sprechen wir einmal über die Außenpolitik der Regierung Maduro. Hat sich das Verhältnis zu Kolumbien unter der neuen Regierung in Bogotá mittlerweile verbessert?

Unter Gustavo Petro haben sich die Beziehungen signifikant verbessert. Vor einigen Wochen fand ein wichtiges Treffen auf wirtschaftlicher Ebene zwischen Venezuela und Kolumbien statt, bei dem Interesse an der Wiederaufnahme bestimmter Geschäfte wie dem Verkauf von Gas von Venezuela nach Kolumbien und dem Neustart des Handelsaustauschs bestand. Wir wissen, dass es kein einfacher Prozess ist, da die Beziehungen während der Ära von Álvaro Uribe stark belastet waren. Mit Petro wird versucht, eine Änderung im gesamten rechtlichen Rahmen vorzunehmen, der beide Seiten betrifft, sowie das Thema der Sanktionen, die Hindernisse darstellen, da sie bedeuten, dass einige Regierungen die Genehmigung der USA einholen müssen, damit ihre Unternehmen mit venezolanischen Unternehmen verhandeln können. Das gehört auch zu den negativen Auswirkungen von Sanktionen auf das Land, da sie die Verhandlungsfreiheit mit den Nachbarn einschränken. Wenn kolumbianische Unternehmen beschließen, die Sanktionen zu umgehen, könnten sie auf Einschränkungen bei Geschäften mit US-Unternehmen stoßen.

Wie wird Ihre Partei vor diesen ökonomischen Hintergründen in der Öffentlichkeit in Venezuela wahrgenommen? Hat die Propaganda das Bild der Bevölkerung von Ihnen beeinflussen können?

Nein, das venezolanische Bündnis, insbesondere die gewerkschaftlich organisierten Arbeiter, sehen die Partei als seinen Verteidiger. Sie wissen, dass sie, wenn sie arbeitsrechtliche Probleme haben, immer einen Verbündeten in unserer Partei im Parlament und in jeder Institution haben, in der die Kommunisten aktiv sind. Wir waren schon immer eine solche Partei. Jetzt, mit dem Austausch der Führung, den die Richter im August einseitig durchgesetzt haben, hat es Kritik auf der Straße gegeben. Es gab Proteste, und Gewerkschaften sowie soziale Organisationen haben die gerichtliche Intervention verurteilt. Es gibt einen Prozess der Verfolgung der politischen Aktivisten. In unserem Fall wurde neben der Verurteilung der Repression auch eine angebliche Mitgliedschaft fabriziert, um die rechtliche Identität der Kommunistischen Partei zu usurpieren. Sie haben eine Gruppe von Menschen eingesammelt, von denen viele Mitglieder der Regierungspartei PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela, jW) waren, und sie haben sich als Mitglieder der PCV ausgegeben. Sie zahlten ihnen Reisen im ganzen Land und stellten sie als die Basis der PCV dar, die mit der aktuellen Führung und Politik unzufrieden sei.

Dann brachten sie das vor Gericht und reichten eine Klage ein, um die gerichtliche Intervention gegen die PCV zu beantragen. All das war Teil eines Plans, der darauf abzielte, die politische Arbeit der PCV auf nationaler Ebene, im Parlament und in der gewerkschaftlichen und sozialen Arbeit usw. politisch zu illegalisieren. Das Gericht entschied zugunsten dieser Klage am 10. August durch ein Urteil, das wir als rechtswidrig betrachten, erstens, weil es eine Klage von Personen zuließ, die nicht die rechtliche Qualifikation hatten, sie einzureichen, da sie keine Parteimitglieder waren. Sie hatten nicht nur kein Recht dazu, sondern sie legten auch keine Beweise vor. Das Gericht verweigerte uns wiederum das Recht auf eine rechtmäßige Verteidigung. Das Urteil ist illegal, daher handelt es sich um einen Plan zur Zerstörung der Partei.

Wird die politische Arbeit auch auf anderem Gebiet erschwert?

Es gibt über 150 Fälle von Beschäftigten, die wegen ihres Einsatzes für ihre Rechte und für ihre daraus abgeleiteten Forderungen vor Gericht gestellt wurden. Zweifellos eröffnet die gerichtliche Intervention die Möglichkeit zur Kriminalisierung der kommunistischen Mitgliedschaft. Denn jetzt sind nach dem Urteil die wahren Mitglieder des PCV keine Mitglieder des PCV, was zu kontrollierten rechtlichen Maßnahmen gegen uns führen könnte. Kürzlich wurde ein Abkommen zwischen der Regierung und der rechten Opposition unterzeichnet, ein Abkommen, das unter anderem Garantien und Wahlrechte für alle Parteien bietet. Selbstverständlich glauben wir, dass dieses Abkommen die Kommunisten nicht einschließt, insbesondere weil es auch im Parlament diskutiert wurde und unseren Abgeordneten das Recht verweigert wurde, ihre Meinung dazu zu äußern.

Sie wurden im Namen eines neuen Elitepakts ausgeschlossen, der Garantien für die beiden Blöcke der rechten Parteien im Land und die Sozialdemokratie bietet und sich gegen die Parteien der Arbeiterklasse richtet. Im Moment führen wir einen innerstaatlichen Kampf, um unsere Parteirechte anerkannt zu bekommen, um unseren Rechtsstatus wiederherzustellen und um die Freilassung aller zu Unrecht in venezolanischen Gefängnissen inhaftierten Arbeiter zu erwirken. Außerdem setzen wir uns dafür ein, eine Reihe von Rechten wiederherzustellen, die wir aufgrund der Krise und der imperialistischen Aggression verloren haben, wie das Recht auf einen angemessenen Lohn, die Wiedereinführung von Tarifverträgen für die Arbeitnehmer und eine Reihe von Leistungen, die wir verloren haben und die vom Staat gewährleistet werden sollten.

Welche Risiken bestehen aktuell für Ihre Partei?

Die gerichtliche Intervention ist eine neue Form der Illegalisierung durch politische Usurpation unserer Rechtspersönlichkeit, und indem sie diese Rechtspersönlichkeit an Personen übergibt, die keine Mitglieder der PCV sind. Dadurch wird ein gefährlicher Prozess gegen die Tätigkeit der wahren Kommunisten, die wir sind, eröffnet. Ihnen wurde die Aufgabe übertragen, neue Strukturen zu schaffen, auch das haben sie öffentlich erklärt, obwohl das Urteil die Demokratisierung der Partei vorschreibt. Sie erklärten in den Medien, dass die Linie diese ist: Wenn du mit Maduro bist, kannst du Mitglied der PCV sein, wenn du nicht mit Maduro bist, bist du kein Mitglied der PCV. Das ist automatisch das, was sie als Demokratisierung betrachten. Sobald sie sich als Vorstand des PCV etabliert haben, können sie in der nächsten Eskalationsstufe Maßnahmen wie die Enteignung unseres nationalen Hauptquartiers, die Demobilisierung unserer Basisstrukturen und die Kriminalisierung unserer Staatsunternehmen durchführen, und es kann auch zu rechtlichen Maßnahmen gegen uns führen, indem sie uns als Usurpatoren der legitimen politischen Partei darstellen.